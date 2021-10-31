磁磚下藏百年情書 揭英男癡愛人妻的婚外情

英國一對母子在一次大掃除中，意外砸毀地板磁磚，發現了一封有著百年歷史的泛黃情書。（示意圖／取材自Pixabay）

英國 一對母子在一次大掃除中，意外砸毀地板磁磚，卻發現了一封有著百年歷史的泛黃情書。

紐約 郵報報導，英國一位媽媽唐（Dawn Cornes）表示，某次和14歲兒子盧卡斯（Loukas）打掃房間時，一台55吋的電視從梳妝台上掉下，砸碎了一些磁磚。就在兩人要清掃這些磁磚碎片時，意外發現這封記載著一段「紅杏出牆」的情書。

這封情書並未留下任何日期，唐將這封情書上傳至臉書 社團，成員們都試圖想破解信件的內容，最後，他們推論情書應該是來自一位名為羅納德（Ronald）的男子。

情書內容寫道：「親愛的，妳願意在每個早晨來看看我嗎？但請不要告訴任何人，這是屬於我倆之間的祕密，若是讓他人知道已婚的妳和我私會，我們將會有天大的麻煩，記住了。我真的好愛妳，請不要告訴任何人，若妳能保證，我將在深夜的福爾伍德電車站轉角處等候，希望能看到親愛的妳。」

有網友根據情書的字跡及紙張大小，推測這封情書應該是在1920年代寫下，且情書內提及的電車，也早已停駛超過80年了。唐表示他們在去年5月才搬進這間房子，對前屋主也沒有太多的了解，只知道這座房子建於1917年，神祕的百年情書及動人故事，也讓網友們津津樂道。