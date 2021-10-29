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莫三比克「無牙母象」激增 竟是盜獵加速演化

編譯中心／綜合報導
莫三比克哥隆戈薩國家公園內一頭沒有象牙的母象。（美聯社）
莫三比克哥隆戈薩國家公園內一頭沒有象牙的母象。（美聯社）

象牙是大象的重要特徵，是生存重要工具，但數十年來卻成為人類盜獵的目標。在非洲莫三比克，無牙母象愈來愈多，被科學家推測是針對人類在內戰期間盜獵的演化結果。

CNN報導，莫三比克哥隆戈薩國家公園愈來愈多母象天生就沒有象牙。愛達荷大學野生生物學副教授朗恩（Ryan Long）表示，分析調查發現，無牙母象的數目在1972到2000年期間成長超過3倍。這段期間內，莫三比克的象群數目從約2000頭大幅下降至250頭。

朗恩表示，內戰期間，哥隆戈薩國家公園基本上是衝突核心，很多士兵殺害大象，販賣象牙以購買武器和彈藥。

分析顯示，28年期間，無牙母象的生存機率是有牙母象的5倍，因此這種現象不太可能是偶然發生。

朗恩說，事實上，演化發生這麼快速頗為罕見，也是選擇的直接作用。換句話說，演化速度之所以這麼快，是因為無牙母象在戰爭中的生存機率大得多，因此有更大機會把這種基因傳給下一代。

科學家採集18頭有牙及無牙母象的血液樣本，進行基因組排序發現，無牙母象的X染色體特有區域產生遺傳變異，影響象牙生長。

朗恩解釋，雌性有2條X染色體，在無牙母象身上，其中一條X染色體「正常」，另一條卻帶有無牙遺傳。

公象有XY染色體。當無牙母象懷小象時，如果是公象胎兒，有一半機率會遺傳到這條受影響的X染色體。若遺傳的是正常染色體，小公象能存活下來，並帶有生長象牙的基因資訊。

若遺傳到變異X染色體，公象胎兒會胎死腹中，因為這條會造成母象無牙的染色體對公象來說是致命的。

朗恩說，哥隆戈薩國家公園目前象群數目又上升至800頭左右。沒有象牙對母象似乎沒有產生太大阻礙，但科學家希望進一步研究。例如在飲食方面，無牙母象似乎吃更多草。

他說：「象群過得很好，出現許多無牙大象，顯然都很適應沒有象牙的生活，但我們仍有許多未解之謎。」

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