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上億人爭看「魷魚遊戲」 連北韓都來蹭熱度

綜合報導
「魷魚遊戲」大熱，連禁止國民收看南韓影視作品的北韓，都透過官方宣傳媒體評論該劇。(圖：Netflix提供)
「魷魚遊戲」大熱，連禁止國民收看南韓影視作品的北韓，都透過官方宣傳媒體評論該劇。(圖：Netflix提供)

南韓劇集「魷魚遊戲」推出後成為全球熱門話題，觀影人數破億，就連禁止國民收看南韓影視作品的北韓，都透過官方宣傳媒體評論該劇，稱暴露了南韓資本主義文化的弱肉強食、貪腐橫行的實況。

上月「魷魚遊戲」掀起熱潮時，Netflix透露「魷魚」有可能打破平台的最高收看人數紀錄，至近日終於正式確認這個紀錄。換言之，「魷魚遊戲」全球收視超越了「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton），以及「怪奇物語」（Stranger Things）等人氣劇集。

「魷魚遊戲」人氣極盛的另一個佐證，是北韓都發表文章評論。北韓去年才制訂「反動思想文化排擊法」，嚴懲發布或觀看南韓影視和音樂的人民，然而日前北韓的對外宣傳網站「迴聲」則發表文章，指出「魷魚遊戲」反映了南社會弱肉強食的殘酷現實。

中，數百名身負巨債、活於地獄中的人當中，只有1人可以拿到巨額獎金。為了成為那1個得獎者，人人互相撕殺。劇集將這些殘酷的過程生動地呈現於觀眾眼前，代表人為了令自己生存，於極端的競爭中會抹殺人性，反映南朝鮮社會中既真實又令人傷心的現實」。

評論說，身為有錢人的遊戲主辦方，制訂出「只要不是第一名，通通都得死」的弱肉強食遊戲規則，將淒慘血腥的殺戮遊戲視為娛樂。劇中透過描述這種現象，諷刺權力高層貪汙腐敗風氣瀰漫的社會，以及窮人為淪有錢人的玩物，如此不公不義的社會，激起觀眾們的悲憤之情」。

又稱觀眾認為，「劇中是以經濟不平等現象極為嚴重的南韓社會為背景」、「在激烈競爭下被淘汰的人們大大增加，這就是南朝鮮社會的現況」。

魷魚遊戲 南韓 北韓

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