我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿肯色媽咪被老公傳染新冠 寶寶出生3周後人走了

房價租金貴 56%金山灣區居民想搬走

璨樹颱風登日 網友濃霧中拍出夢幻「幽靈橋」

編譯中心／綜合報導
日本網友在颱風天的濃霧中拍攝斷橋照片，樣子就像幻想世界的幽靈橋一般。（取材自推特）
日本網友在颱風天的濃霧中拍攝斷橋照片，樣子就像幻想世界的幽靈橋一般。（取材自推特）

拍照時的拍攝環境很重要，有時需要天時地利的配合，才能夠呈現特別的效果。最近一位日本網友就趁著颱風天起霧的時候，拍出了一張令人嘖嘖稱奇、引起許多迴響到照片。

日媒報導，網友「toshibo」最近分享一張照片，畫面上有一座看起來年久失修，上頭長滿植物，右側斷掉的橋梁。在濃霧瀰漫的背景下，更顯得氣氛詭異。

拍攝這張照片的日期正是「璨樹颱風」在日本登陸，造成全國雨勢的時候，才會有濃霧瀰漫的狀況。Toshibo也表示，他確實是有意拍攝霧中的照片，才刻意選在此時攝影，而最後霧比他想像中的還要濃，才會讓他捕捉到有如「幽靈橋」的瞬間。

其他網友見照紛紛回應「我還以為是畫出來的」、「幻想般的風景」、「這座橋不知道廢棄多久了」、「這是在哪裡呢」、「感覺走到橋的另一端會跑到其他世界」、「橋上有漂流木耶……代表水位曾經這麼高嗎」、「簡直不敢相信這是真實照片」。

日本 攝影

上一則

日本6-18歲學童「自殺率暴增」去年415人

下一則

黎巴嫩首都示威衝突 街頭變戰場6死30傷

延伸閱讀

台駐日處慶雙十國名首加註「台灣」 謝長廷解釋原因

台駐日處慶雙十國名首加註「台灣」 謝長廷解釋原因
濃霧中拍出弔詭老朽「幽靈橋」 他不藏私分享美照祕訣

濃霧中拍出弔詭老朽「幽靈橋」 他不藏私分享美照祕訣
日本真子公主婚期 為何選在10月26日？

日本真子公主婚期 為何選在10月26日？
日本駐阿富汗使館當地雇員 首度利用空路撤離

日本駐阿富汗使館當地雇員 首度利用空路撤離

熱門新聞

哈利（右）溫柔注視梅根，被八卦雜誌稱只是演給大家看。（路透資料照片）

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

2021-10-09 07:08
美國德州39歲婦女布里奇塔．加爾扎育有兩名子女，去年9月意外被劇毒蜘蛛咬，差點送命。圖為示意圖。歐新社

太毒...婦遭蜘蛛咬 一腿慘遭截肢 存活率剩2%

2021-10-09 12:53
根據北韓官媒11日公布的影片，金正恩踏著紅地毯入場時，身穿黑色襪子與一雙黑色亮皮涼鞋，搭配深色西裝、酒紅色領帶與半框眼鏡。路透

健康出狀況？ 金正恩穿西裝配涼鞋走紅毯

2021-10-11 10:36
巴西街頭近日出現令人心碎一幕，一對不到20歲的青少年夫妻被槍殺後，他們的孩子只能無助地坐在父母的血泊中。（截圖自推特）

父母於街頭遭槍殺 10個月大男嬰呆坐血泊中無助哭泣

2021-10-12 01:28
越南準備返鄉的工人在檢查站等待。（路透）

越南200萬人「大出逃」遠離疫情重災區 工廠危機加劇

2021-10-10 21:14
同樣接種疫苗，但每個國家的新冠肺炎病故人數比不一樣。（美聯社）

同樣打新冠疫苗 有些國家病故人數較多？關鍵5因素影響

2021-10-13 04:12

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷
7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆