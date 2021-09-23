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訓練乳牛上廁所 科學家奇招減汙救地球

編譯張君堯
為了最大限度地減少畜牧業產生的有毒物質對環境造成影響，科學家想出「訓練小乳牛上廁所」的辦法，並強調此舉可以更好地處理牛尿、減少污染。（Getty Images）
為了最大限度地減少畜牧業產生的有毒物質對環境造成影響，科學家想出「訓練小乳牛上廁所」的辦法，並強調此舉可以更好地處理牛尿、減少污染。（Getty Images）

為了最大限度地減少畜牧業產生的有毒物質對環境造成影響，科學家想出「訓練小乳牛上廁所」的辦法，並強調此舉可以更好地處理牛尿、減少汙染。

「彭博」報導，奧克蘭大學（University of Auckland）和萊布尼茨農場動物研究所（Leibniz Institute for Farm Animal Biology）的科學家表示，雖然肉類和奶製品行業對氣候影響的討論主要集中在牛的甲烷排放上，但牛尿是空氣和土地健康的另一個關注領域。

牛尿含高濃度硝酸鹽，與土壤接觸時會分解，如果管理不當，會導致土地汙染和附近水汙染，此外，它還會產生一氧化二氮，僅次於甲烷和二氧化碳的第三大有害溫室氣體，若與糞便結合會產生氨，這是有毒排放物的另一個來源。

科學家們表示，小乳牛的上廁所訓練計劃與訓練幼兒的方式並無不同，在對16頭乳牛進行的試驗中，當這些動物在稱為「MooLoo」的特定廁所圍欄中成功排尿時，研究人員會用食物獎勵它們，反之則會被潑冷水當作懲罰。

研究人員強調擴大該計畫可以減少圍場和穀倉中有害的汙染，心理學教授道艾利夫（Douglas Elliffe）表示「如果我們能夠收集10%或20%的尿液，就足以顯著減少溫室氣體排放和硝酸鹽浸出」。經過15天的訓練，四分之三的小乳牛在20到25次小便內便學會全套技能，這甚至比人類小孩養成習慣所需的時間要快。

此外，科學家們還表示，這些發現可以進一步應用於從收集的牛尿中提取和再利用營養物質、如氮和磷。

隨著消費者越來越多地根據環境和健康問題做出選擇，肉類和乳製品行業正面臨人造肉和植物奶等替代蛋白質來源的挑戰，因此乳牛一直處於一些旨在使牠們更環保的實驗重心。研究人員表示，紐西蘭的畜牧業已經對「MooLoo」表現出興趣。

奧克蘭

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