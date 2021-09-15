全球瞭望／槍口下…阿富汗婦女 喀布爾反壓迫

面對新政府的極端特性，以首都喀布爾為首的阿富汗都會區，陸續出現民眾自發性、並由阿富汗女性帶頭號召的「反壓迫大遊行」。(Getty Images)

「為什麼世界對我們的處境保持沉默，見死不救有多殘酷，你們知道嗎？」阿富汗 的神學士 （Taliban，或譯塔利班）政權，7日正式發表了「遠比想像中更極端保守」的內閣名單，在33位部長級官員中，沒有一位是女性，沒有一位是非神學士的前朝官員，其中30人全是普什圖人，還有17人目前正列名「UN國際制裁名單」。

喀布爾為首的阿富汗都會區，陸續出現民眾自發性示威。(Getty Images)

自發性示威 女性帶頭

面對新政府的極端特性，以首都喀布爾 為首的阿富汗都會區，陸續出現民眾自發性、並由阿富汗女性帶頭號召的「反壓迫大遊行」，但神學士的武裝部隊不僅出現了日漸暴力的鎮壓手段，就連街頭採訪示威的阿富汗記者也都開始被神學士軍警暴力逮捕，以鞭刑與鐵棒痛毆凌虐，甚至被帶走後無端「人間蒸發」。

除此之外，在33名內閣清單中，因指揮恐怖組織「哈卡尼網路」開設自殺炸彈訓練營，而遭到美國全球通緝（懸賞1000萬美金）的哈卡尼（Sirajuddin Haqqani），竟然成為了阿富汗的內政部長；神學士創班人歐瑪爾（Ｍullar Omar）之子雅庫布（Muhammad Yaqoob Mujahid），則因為主導軍系骨幹而成為阿富汗的國防部長，儘管他素來與蓋達組織糾纏不清，甚至主動把外籍恐怖分子嵌入神學士軍隊的將官指揮鏈裡，正也因此這種爭議與極端保守的組成公布，國際社會才多對神學士新政府的施政方針，感到極為質疑與悲觀。

神學士統治底下，喀布爾街頭身著布卡的女性。(Getty Images)

然而在神學士公布內閣的同一時間裡，以喀布爾為首的大型都會區，卻陸續出現了人潮不少的「街頭示威」，這些抗爭活動雖然零星發散，但總都能聚集數百人、累積近千人的規模且每日不斷，他們大多由幾名「阿富汗女性」帶頭壓陣，訴求的方向與不滿口號卻各不相同。

「為什麼世界對我們的處境保持沉默，見死不救有多殘酷，你們知道嗎？」圖為一名神學士成員拿槍指著高呼口號的示威者。（路透）

神學士當街抽打施暴

根據阿富汗記者們的說法，女性帶頭的「喀布爾連環示威」，主要分成三大訴求：「爭自由」（女性自由、媒體自由、日常自由）、「活下去」（神學士治下的金融崩潰、現金不足、糧食醫藥與民生供給不足問題，正快速惡化中）與「反巴基斯坦干政」。

面對風起雲湧的首都抗爭，神學士的街頭駐軍一開始還能「奉命觀望」，但隨著示威聲勢的持續擴散，許多基層神學士開始壓不住火氣，直接在街上持槍恫嚇示威民眾，甚至撩起「鐵鞭」當街抽打。神學士的首都護衛隊也開始轉變政策，強調新政府雖尊重公眾集會的權利，「但這種權利必須要事先通過官方申請，也不可以公開表達對神學士領袖的『控訴侮蔑』。」

喀布爾私立大學在9月6日重新開放後，回校上課的學生們。(Getty Images)

「神學士的部隊把所有示威者都毒打了一頓，我也挨了揍。他們喊著要大家滾回家裡去，說什麼女人生來就該蹲在家裡。」一位化名為莎拉的阿富汗女性示威者，義憤填膺地向BBC表示：「神學士警告我們不准再上街遊行，否則就要殺光我們！為此我為了該不該繼續上街而和家人爭執，但我認為『公開發聲』是非常重要的。」

「我一點也不害怕，我會繼續抗爭，一次又一次地上街抗爭，直到神學士真敢殺掉我們為止！就算被殺，一口氣痛快地死，也好過被整個極端體系緩慢地凌遲致死。」

隨著示威聲勢的持續擴散，許多基層神學士也開始壓不住火氣，直接在街上持槍恫嚇示威民眾，看到記者當街抽打。(路透)

記者被打得皮開肉綻

然而隨著阿富汗本地政經局勢的持續惡化，神學士持續走回「恐怖統治」的趨向也越發明顯。像是神學士內閣的文化政策委員會，8日就對外表示「即將重新頒布『女子運動禁制令』」；同時喀布爾都會區內，也開出現「示威熱區」的網路斷訊與重點式鎮壓，像是阿富汗調查媒體Etilaatroz的多名記者，在採訪街頭女性示威的時候，就突然被神學士警察給逮捕，採訪工具被破壞摧毀不說，幾名記者更被拖到警局內凌虐，以鐵棒、鐵鞭與步槍槍托...等圍毆痛打至無法行動。

在旗下記者獲釋後，Etilaatroz也在網路上公布了記者被打得皮開肉綻的重傷畫面，「這就是神學士的媒體自由嗎？」也成為國際新聞從業者的譴責串聯。

「神學士正走向選擇的十字路口：究竟他們是要走向開放包容，藉此緩和與國際社會的緊張對立？還是要走向更容易選擇的保守老路，討好旗下哪些復古的極端思想幹部，讓一切回到1990年代的恐怖統治？」國際危機組織（ICG）如此分析：「但現在看起來，已知跡象都顯示神學士還是打算走回頭路。」

由於無法保證國內人權，且喀布爾以外的阿富汗各地已陸續傳出有組織的清算殺戮（前政府的警察、現在線上的記者...都遭非經司法訴訟的法外處決殺害 ），因此以美國為首的西方各國，包括IMF與世界銀行在內，目前都持續凍結著屬於阿富汗前政府的海外帳戶與各種人道援助預算；但同一時間，卡達、阿拉伯聯合大公國，卻已積極向神學士政權伸出援手，甚至連中國外交部長王毅都承諾要援助塔力班政府「總價高達2億人民幣的人道物資」，不過內容物暫時沒有阿富汗最迫切亟需的外匯現金，而是以糧食、急救藥品與大量中國製疫苗為主。