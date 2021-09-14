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泰國佛寺「假喪禮」 躺棺求轉運一次3美元

綜合報導
泰國佛寺「假喪禮」體驗，可花錢躺棺材求轉運。（取材自推特）
泰國佛寺「假喪禮」體驗，可花錢躺棺材求轉運。（取材自推特）

一般人對於棺材多半敬而遠之，不過泰國佛寺有一項特殊的假喪禮，信眾付費躺在棺材裡「假死一次」，由住持在旁誦經，據說可以擺脫罪惡、有轉運作用。這項躺棺祈福儀式在泰國行之有年，在新冠疫情蔓延期間有更多人來體驗，邦納奈寺每天有100多名信徒報名，一次費用100泰銖（約3美元）。

躺棺祈福儀式在泰國行之有年，在新冠疫情蔓延期間有更多人來體驗。（視頻截圖）
躺棺祈福儀式在泰國行之有年，在新冠疫情蔓延期間有更多人來體驗。（視頻截圖）

來到泰國曼谷的邦納奈寺，好幾名信徒虔誠參拜，奇妙的是佛寺裡頭這個房間，擺放了幾具空棺木，究竟有什麼用途？

躺棺材求轉運，躺一次收費100泰銖。（視頻截圖）
躺棺材求轉運，躺一次收費100泰銖。（視頻截圖）

女信徒手持鮮花躺平在棺木裡，閉上眼睛雙手合十，接著工作人員蓋上白布，僧侶誦經象徵信徒已經死亡，幾分鐘後白布拉開，象徵獲得重生，據說這樣的假喪禮，讓信徒「假死一次」擺脫罪惡，有轉運作用。

邦納奈寺副住持說，睡在棺材裡有助於重生，有助於長壽，在棺木裡睡覺的儀式，非常合適作為人生警示，讓大家存有敬畏之心，了解人類必須經歷的生與死。

泰國民眾說，「躺在棺木裡，會釋放你的煩惱，感覺自己重生了，你騙過了原本可能有的厄運，把厄運變成好運。」住持認為這項儀式教育人們正視死亡，提醒我們終有一天離開人世，因此更需要謹慎面對生活。

泰國有人花錢來體驗假喪禮，但在斯里蘭卡，卻因為罹患新冠肺炎死亡的人數創新高，貧民負擔不起昂貴的木製棺材，改用紙板取代。工人們忙著裁切組裝厚紙板，再用白膠黏合，再生紙板做成的棺材，成本只要木製棺材的六分之一，售價約22塊美元，價格便宜也很環保。

紙板棺材發明人薩哈邦度是一名當地市政委員會的公務員，他表示，在這個國家，平均每天約有400人（因各種原因）死亡，要製作400個棺材，必須砍掉大約250到300棵樹，為了避免破壞環境，他向市議會的健康委員會提出紙板棺材的概念。

為了測試紙板棺材的承重能力，薩哈邦度不怕觸霉頭親自躺進去，四個大漢抬起來沒問題，紙板棺材最多可承重100公斤，30分鐘內組裝完畢。

斯里蘭卡的新冠肺炎確診死亡個案超過7千人，當地大多信奉佛教和印度教，遺體以火化處理，紙板棺材最初主要用在新冠肺炎確診者，如今一般民眾也能接受。

從2020年初以來，他們已經交付了350個紙板棺材，面對四面八方而來的訂單，正在加緊趕工，紙板棺材因應疫情誕生，沒有人想藉此發財，只希望能幫助染疫離世的死者家屬，減輕負擔。

泰國 新冠肺炎 疫情

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