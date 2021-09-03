我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罷免加州州長紐森最新民調： 58%反對 39%支持

孟晚舟歸期未定 中企開始抵制加拿大並撤資

她整理亡父書房驚見地毯藏暗格 私藏大量色情光碟

綜合報導
女子發現過世的父親藏有大量色情光碟和勞力士。（取材自推特）
女子發現過世的父親藏有大量色情光碟和勞力士。（取材自推特）

在上一代眼中，父親總予人嚴肅、冷冰冰的感覺，但最近日本一名女子在整理亡父的書房時，意外發現父親私下的一面。她一揭起書房內的地毯，才驚覺有神秘暗格，仔細查看後，「挖掘」到勞力士（Rolex）手表、借來的遊戲帶等，更有大量的成人色情影片光碟，讓女子立即開玩笑指要暫停整理暗格，以免有損父親的名聲。

香港01報導，日本一名女網民日前在推特發帖，稱自己在家中整理亡父的書房時，發現地毯下竟然有神秘暗格，全家人對此卻全然不知。好奇心驅使下，便決定一探究竟，她還在帖文笑言：「如果（暗格內）是屍體的話怎麼辦？」

該名女子於推特不時更新在暗格內發現的「出土文物」，她後來再上傳照片，指找出大量色情影碟，以及1984年的任天堂紅白機遊戲「轉轉樂園」，甚至有一隻非常古老的勞力士手表。在發現眾多18禁物品後，她終於忍不住說要停止「搜查」，以尊重離世的父親的名聲，同時好好懷念對方。

相關帖文至今已有逾6萬個讚好及接近3萬個轉發，許多網民被樓主的驚奇發現逗笑，又分享過去找到「爸爸私藏」的經歷，但笑指自己只找出一些疑似被遺忘及掉在一旁的日用品；亦有網友直言，樓主發現的都是父親生前最珍而重之和愛惜的物品，希望她好好收藏。

推特 日本 樂園

上一則

拜登堅撤出阿富汗餘波 英防相：美不再是超級強權

下一則

二戰地下堡壘變身旅館 體驗雷達站睡一晚

延伸閱讀

擅丟兒子多年珍藏「色情物品」 法官判密州父母賠3萬元

擅丟兒子多年珍藏「色情物品」 法官判密州父母賠3萬元
Nirvana唱片封面裸體嬰兒 30年後指控樂團涉嫌性剝削

Nirvana唱片封面裸體嬰兒 30年後指控樂團涉嫌性剝削

南達州首富桑福德 涉持有兒童色情物品 遭調查

南達州首富桑福德 涉持有兒童色情物品 遭調查
昔靠色情發跡 OnlyFans如今將禁色情

昔靠色情發跡 OnlyFans如今將禁色情

熱門新聞

現場停放的車輛被炸毀。（取自Asvaka News）

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

2021-08-28 06:05
阿富汗女性在喀布爾街頭遭神學士盤查。(路透)

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

2021-08-28 14:07
神學士特種部隊登上美軍皮卡情景。（Getty Images）

神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車

2021-08-31 22:11
英國大藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。美聯社

BBC女主持人接種AZ後死亡 驗屍官證實罕見併發症

2021-08-27 14:13
麗柏拉塔小孩一出生就是畸形兒，甚至罹患什麼病都不知道，希望能透過募資讓他出國治療。 （影片截圖）

生下「畸形兒」父冷血拋棄妻小：妳可以殺死這惡魔之子

2021-08-27 22:10
哈利（左起）和梅根的歐普拉專訪，被傳另有目的。（路透資料照片）

哈利、梅根上歐普拉專訪動機曝光 威廉火冒三丈

2021-08-30 03:15

超人氣

更多 >
趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」
美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇
圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄

圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄
紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠
紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重