我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

36小時撤1.1萬人 拜登演說：務必快速安全撤僑

驚險逃離阿富汗 撤僑機「俯衝降落、邊飛邊放熱燄彈」

2000年前人類遺骸 龐貝古城現蹤 驚見頭髮、骨頭

編譯張君堯
古羅馬城市龐貝城近日發現部分木乃伊化的遺骸，是一位從社會階層中崛起的「前奴隸」，遺骸更包括頭髮和骨頭。（Getty Images）
古羅馬城市龐貝城近日發現部分木乃伊化的遺骸，是一位從社會階層中崛起的「前奴隸」，遺骸更包括頭髮和骨頭。（Getty Images）

古羅馬城市龐貝城（Pompeii）近日發現部分木乃伊化的遺骸，是一位從社會階層中崛起的「前奴隸」，遺骸更包括頭髮和骨頭。

「衛報」報導，這具遺骸的本名叫做「塞昆迪奧」（Marcus Venerius Secundio），是在薩爾諾門（Porta Sarno）墓地中發現的。該墓地是城市的主要入口之一。據信，這座墳墓的歷史可以追溯到公元79年維蘇威火山爆發摧毀龐貝古城之前的幾十年。

這座墳墓的歷史，據信可以追溯到公元79年維蘇威火山爆發摧毀龐貝古城之前的幾十年。...
這座墳墓的歷史，據信可以追溯到公元79年維蘇威火山爆發摧毀龐貝古城之前的幾十年。（Getty Images）

塞昆迪奧被描述為在龐貝城發現的「保存最完好的人類遺骸」，包括白髮和部分可見的耳朵。初步測試顯示，他在60歲左右去世。考古學家表示，這一發現很不尋常，因為羅馬時代的已故成年人通常會被火化，在墳墓中還發現了一個玻璃甕，上面寫著一個女人的名字「阿瑪比利斯」（Novia Amabilis）、可能是塞昆迪奧的妻子。

塞昆迪奧是古代龐貝城維納斯神廟的奴隸和守護者，從奴隸制中解放出來後，他加入奧古斯都的行列，這是一個負責皇帝崇拜的牧師學院，他被埋葬在墳墓中的證明他成功獲得「良好的社會和經濟地位」。

此外，在墳墓頂部發現的大理石板上刻有獻給塞昆迪奧的銘文，這提到龐貝城以希臘語進行的戲劇表演。龐貝古城考古公園的負責人祖赫特里格爾（Gabriel Zuchtriegel）表示，碑文是「龐貝古城用希臘語進行表演的第一個明確證據，組織了希臘語表演，證明古代龐貝城的特點是活潑開放的文化氛圍」。

對此次發現，義大利文化部長弗朗切斯基尼（Dario Franceschini）表示「龐貝城永遠令人驚嘆」。

義大利

上一則

「神學士就像納粹」 阿富汗同性戀者擔憂滅絕命運

下一則

自民黨總裁前哨戰…橫濱市長落敗 打擊菅義偉

延伸閱讀

百度無人車 「蘿蔔快跑」上陣 3年內覆蓋30個城市

百度無人車 「蘿蔔快跑」上陣 3年內覆蓋30個城市
UCLA研究：人類行為引發極端氣候

UCLA研究：人類行為引發極端氣候
有頭髮、骨頭 龐貝古城發現「最完整」人類遺骸

有頭髮、骨頭 龐貝古城發現「最完整」人類遺骸
金山人語／與病毒共存：宿命與果報

金山人語／與病毒共存：宿命與果報

熱門新聞

喀布爾已搖身一變成為大樓林立、車水馬龍的現代都市，讓許多首次進入喀布爾的年輕神學士士兵，面對燈紅酒綠的花花世界，看得目不暇給。（歐新社）

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

2021-08-17 21:48
神學士重新掌權後，阿富汗喀布爾美容院外的女性圖像被塗刷。(Getty Images)

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

2021-08-19 23:39
「神學士」的內部架構和領導層總是籠罩著神祕面紗。圖為8月12日至卡達出席和平會議的神學士代表團。（路透）

神學士攻城掠地 揭開4大領袖神祕面紗

2021-08-16 11:36
眾多阿富汗民眾追著美軍飛機奔跑，甚至攀爬而上。（美聯社）

搶著逃難 阿富汗喀布爾機場至少5人被擊斃或踩死

2021-08-16 13:25
塔利班重奪政權後，阿甘德（左）成為第一位訪問塔利班官員的阿富汗女記者。（擷自twitter.com/TOLOnews）

不畏強權質問神學士 阿富汗女記者展現勇氣

2021-08-19 16:15
神學士武裝人員18日在喀布爾附近地區巡邏。(美聯社)

神學士4度登門下令煮飯 貧婦無法餵飽 竟遭活活打死

2021-08-18 04:16

超人氣

更多 >
美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩
比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀
「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸
柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破

柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破
30年增2倍 紐時：亞裔「開枝散葉」 不再集中大城

30年增2倍 紐時：亞裔「開枝散葉」 不再集中大城