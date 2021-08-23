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英國廢棄廚房藏百年前食譜 教人「烹煮丈夫」步驟

綜合報導
1911年出版的「250道日常食譜」，收錄當時英國各地主婦提供的家常菜食譜。（取材自MailOnline）
1911年出版的「250道日常食譜」，收錄當時英國各地主婦提供的家常菜食譜。（取材自MailOnline）

英國南打吡郡（South Derbyshire District）一處自1950年代就一直閒置的廢棄屋廚房，發現一本1911年出版的「250道日常食譜」，收錄當時英國各地主婦提供的家常菜食譜，其中還包括一道「烹煮丈夫」的詼諧食譜。這本食譜將在當地拍賣行出售，估計價格為30至50英鎊（約41至68美元）。

「如何烹煮丈夫」食譜。（取材自MailOnline）
「如何烹煮丈夫」食譜。（取材自MailOnline）

這本食譜詳細羅列每道菜的食材及烹飪方法，而「烹煮丈夫」章節裡提到的丈夫是為數眾多「管理不當」的丈夫。

作者完美夫人（Mrs Perfect）提到：「有些女人把丈夫一直泡在熱水裡，有些女人因為冷漠和粗心使丈夫結凍，有些女人以令人難受的方式和話語把他們放在燉菜裡，有些烤他們，有些一輩子醃製他們。」

完美夫人說如果烹煮方式不當，就不能指望丈夫又嫩又好吃，但如果處理得當，丈夫真的很美味。她還認為好貨（好丈夫）會自己送上門：「在選擇丈夫時，不要去市場挑選，因為最好的丈夫總會出現在你家門。」

完美夫人透露適當烹煮丈夫的方式包括「好好清洗包裹他的亞麻布、用一根稱為『舒適』的繩子將他綁在水壺裡」。她指出有些丈夫在過程中會碎念不停和大驚小怪，要主婦們在丈夫「全熟」之前別心急。

完美夫人同時建議主婦略施小惠：「以親吻的形式為他們增加甜度，但不要加醋或胡椒粉」或是「加點香料為他們增添風味」。

拍賣行老闆韓森（Charles Hanson）表示：「我真的笑翻了。最後一頁烹飪丈夫的驚喜，也許是完美婚姻的秘訣。」網友Excuse me but則笑說：「我不會烹飪我的丈夫，但我會把他捐給食物銀行。」

食譜 英國 拍賣

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