日知名讀心師狂言「處決流浪漢」 全國狂轟終道歉

日本讀心師DaiGo在YouTube直播發表轟動全國的歧視基層及露宿者言論。(截自YouTube)

日本著名讀心師DaiGo近日在YouTube直播期間發表了轟動全國的歧視 基層及露宿者言論，其中包括「拿社會福利 的人活著也沒用」、「貓比露宿者還有價值」、「應處決流浪漢」等，立即引發「大炎上」！社會各界紛紛站出來指責，日本政府厚生勞動省也在推特 發文間接回應事件。

香港01報導，引起社會激烈爭論的主角是被稱為日本第一讀心師的「DaiGo」，他在2013年設立個人YouTube頻道，上傳有關心理學的知識型影片，亦會定期直播與觀眾討論相關議題，其毒舌敢言的作風大受網友歡迎，現在累積超過245萬訂閱人數，除此之外，還出版了44本以上人氣心理學書籍，更被多個電視台邀請做節目嘉賓。

近日，DaiGo如常在個人頻道直播閒聊，他談及稅金和社會福利時表示「為何我要用稅金養那些拿綜援（社會福利）的人？」，又直言「領社福的人和露宿者是社會上最無用群體」。

DaiGo在影片中說道，「我並不是為了養活那些領取社會福利過活的人而交稅的。與其拿稅金去養那些人，我寧願用錢去救助流浪貓。」、「因為那些拿社會福利生活的人活著也對我沒好處，反而貓咪的存在比他們更有用。」

「原本人類天性就是會把不合群、沒法為群體帶來利益的人，用處刑的方式消滅他們，現代人用死刑殺死罪犯也是同一道理。」、「把曾經犯法的罪犯留在社會，必定會帶來問題，對大家都有害，對嗎？」、「所以說要把他們殺掉，（露宿者問題）也是一樣道理。」

當時有觀眾對他的歧視言論感到驚訝，留言問：「這位讀心師是不是累積太多壓力了？（笑）」DaiGo不但沒有意識到自己失言，還回應：「直播的標題上早已寫著今日的主題是毒舌……」、「原來有不識字的觀眾進來看我呢，其實看不懂字的人不需要看這個頻道喔！」話未完又感歎了一聲：「你們真笨啊……」。

直播立即引起各界人士不滿，批評DaiGo過於自負、缺乏倫理觀，就連主管社會福利的厚生勞動省也在推特回應：「申請社會福利是國民的權利。」就連DaiGo的弟弟、近年暴紅的藝人松丸亮吾，也在推特「割蓆」，表示「絕對不能原諒哥哥輕視生命的發言，這次是哥哥做錯了，非常抱歉。」

DaiGo在事件發生後一個星期，終於在各界的壓迫下於YouTube直播謝罪，15分鐘內多次深鞠躬向被自己的歧視言論影響的人致歉，表示日後的直播廣告收益將會捐給慈善機構。影片最後他提及已過世的母親也曾經是領取生活福利的人，不禁落淚懺悔：「如果媽媽在世看到我說這些話，到底會怎樣想呢……。」

謝罪影片播出後，網友依然不斷謾罵DiaGo的言論差劣、不知悔改，他的工作亦受影響，網友更翻查他以往的推特，證明那段影片只是「騙取同情心」的心理學手法之一。擅於心理學的DaiGo曾在2012年說過：「促使對方讓步的最終手段就是落淚，讓對方的心產生罪惡感。」想必當時的他也沒想到自己也會有要用到這招的一天吧。