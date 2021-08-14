仙氣體操女神超軟Q 無頭跳躍照瘋傳

路透日文版在推特上貼出一張哈薩克韻律體操選手阿蒂卡諾娃比賽中的奇蹟照片，只見因角度關係，選手在照片中彷彿「無頭」，引起網友熱議。（路透）

因疫情 延期的2020東京奧運 8日閉幕，選手們賣力的表現都在觀眾心中留下深刻的感動，一張體操選手「無頭」的有趣照片近日在網上瘋傳，引起熱議。

照片的主角是有「仙氣體操女神」之稱的哈薩克選手阿蒂卡諾娃。（路透）

原來瘋傳照片的主角是有「仙氣體操女神」之稱的哈薩克選手阿蒂卡諾娃（Alina Adilkhanova），她在6日的比賽中，被攝影 師拍下一張不可思議的「無頭」照片。只見照片中她跳起身，雙腿在空中劈成一字馬，兩手同時將紅色的球高高舉起，為了讓上半身呈現漂亮的弧度，她也將頭部用力向後仰，在拍攝角度的侷限下，造就了這張官方認證的「靈異」照片。

路透日文版也在推特上貼出此張照片，瞬間吸引大量網友關注，許多網友紛紛調皮回應漫畫、故事中相似的無頭畫面，其中引起最大共鳴的非「麵包超人」莫屬。原來麵包超人在對抗壞人時，會透過更換頭部重新獲得力量，此經典橋段的動作，與阿蒂卡諾娃捧球的「無頭照片」有異曲同工之妙，笑翻不少網友。

網友也紛紛幽默回覆貼文，「天啊，她的頭去哪了？」、「沒有脖子⋯⋯」、「骨骼怎麼了？」不過也有部分網友認為貼出這張照片對於運動選手來說並不尊重，「你選出的這張照片並沒有對這位了不起的運動員表示敬意，一點也不好笑」。