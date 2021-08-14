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敘利亞帳篷奧運 120難童比標槍、鐵餅、賽馬…

綜合報導
敘利亞西北部難民營的男孩在慈善組織安排下，舉辦了一場別開生面的「2020帳篷奧運」。（Getty Images）
敘利亞西北部難民營的男孩在慈善組織安排下，舉辦了一場別開生面的「2020帳篷奧運」。（Getty Images）

東京奧運閉幕前夕，敘利亞西北部難民營的男孩在慈善組織安排下，舉辦了一場別開生面的「2020帳篷奧運」。

敘利亞西北部難民營的男孩在慈善組織安排下，舉辦了一場別開生面的「2020帳篷奧運...
敘利亞西北部難民營的男孩在慈善組織安排下，舉辦了一場別開生面的「2020帳篷奧運」。（Getty Images）

主辦人表示，舉辦帳篷奧運是希望帶給難民希望，並讓世界關注他們的困境。

在敘利亞叛亂勢力最後一個主要基地伊德利布（Idlib），120名來自12個不同難民營的男孩當晚興奮齊聚一堂，舉辦了屬於他們的奧運會。

敘利亞難民營「2020帳篷奧運」比賽項目還包括「賽馬」。跑道上，男孩手中拿著一張...
敘利亞難民營「2020帳篷奧運」比賽項目還包括「賽馬」。跑道上，男孩手中拿著一張裁下的馬頭紙板，全速奔跑。（Getty Images）

身著代表個別難民營顏色的衣服，在伊德利布市附近的亞曼（Yaman）難民營紅土上，輪到他們成為田徑場或足球場上的運動明星。

敘利亞難民營「2020帳篷奧運」空手道比賽。（Getty Images）
敘利亞難民營「2020帳篷奧運」空手道比賽。（Getty Images）

「2020帳篷奧運」參賽者中，12歲的哈山（Walid Mohammed al-Hassan）很高興能代表他的難民營出賽跳遠項目。

他說：「我們玩得很開心。我得到第2名。」他的3名小夥伴簇擁在旁。

比賽項目包括標槍、鐵餅、跳高、體操、跆拳道、羽球等，甚至還有「賽馬」。跑道上，男孩手中拿著一張裁下的馬頭紙板，全速奔跑。

敘利亞難民營「2020帳篷奧運」頒獎。（Getty Images）
敘利亞難民營「2020帳篷奧運」頒獎。（Getty Images）

日落時分，參賽者和主辦人縱情歡呼，贏家踏上頒獎台，在繽紛的彩紙中，領取他們的獎項。

伊德利布地區有近300萬居民，其中三分之二都是在過去10年戰火衝突中，從敘利亞其他地方遷徙而來。

大部分流離失所的人都住在受聖戰組織控制區域的難民營區裡，依賴人道救援存活，並在冬天力抗寒冷與淹水。

敘利亞難民營「2020帳篷奧運」獎牌。（Getty Images）
敘利亞難民營「2020帳篷奧運」獎牌。（Getty Images）

「帳篷奧運」主辦人薩米尼（Ibrahim Sarmini）表示，活動目的不僅要給予孩子希望，也希望讓國際社會注意到他們的困境。

他表示，我們希望「向孩子介紹沒有嘗試過的運動項目，但主要目的是希望為生活艱困的營區居民，無論孩子或大人，帶來一道希望之光」。

自敘利亞戰爭於2011年因鎮壓反政府示威爆發後，已造成約50萬人喪命，上百萬人流離失所。

敘利亞運動員在東奧中分別代表兩隊，6人在代表大馬士革政府的國家隊，9人則在國際奧運難民隊。

薩米尼說：「看到敘利亞青年以難民隊的身分參與，很讓人很難過。但能在奧運擁有真正自由的英雄來代表敘利亞西北部的人民，這對我們來說還是很棒的。」

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