關在娃娃車8小時熱死… 日保育園幼童安全亮紅燈

在這次的死亡事件之後，反倒是媒體和輿論才驚覺這樣的人為疏失隨時都有可能發生，進而有不少民間自己討論分享的安全守則、或是各地幼教業界人士的專業意見，作為事件後的警惕。(路透)

「守護兒童安全，是誰的責任？」日本 福岡縣的雙葉保育園，在炎炎夏日的7月底，發生一起孩童在娃娃車內中暑死亡的事件。造成悲劇的原因，是負責駕駛的保育園園長，不小心將學童遺忘在車上，將近8個小時過後才驚覺，最後回到車上確認，該名孩童早已失去生命跡象。事件引發輿論的責難和省思，也反映出了長期以來日本幼教現場的人力問題、缺乏嚴密安全制度的檢驗，成為孩童安全隱憂。

連結到近幾年日本社會的孩童喪命悲劇，諸如2019年的大津保育園車禍 案、東京八王子市幼稚園車禍、或是神奈川「登戶事件」無差別殺人、虐兒事件，各種對於孩童的喪命危機感，都讓家長老師、乃至於社會群體感到一絲不安。特別是在面臨少子化問題的日本，「兒童的意外死亡」觸動敏感神經，在不曉得威脅從何而來的恐懼下，對於如何守護孩童、誰又該負起責任而感到焦慮。

雙葉保育園為福岡縣的一所私立保育園，約有140名園童，平時早上7點半至8點左右會有兩輛娃娃車進行接送。 (翻拍自JNN畫面)

從娃娃車抵達停車場，到傍晚發現男童死亡，中間相隔將近8個小時，保育園卻是渾然不知，而駕駛娃娃車的園長在下車時，更因為自己疏失沒有一一檢查確認學童人數，誤將男童反鎖車內而導致這起本可避免的死亡悲劇。(翻拍自JNN畫面)

車輛反鎖 致命8小時

兒童在娃娃車內中暑死亡的悲劇，發生於於日本福岡縣中間市的私立雙葉保育園。日前園長獨自一人駕駛娃娃車，接送保育園學童前往雙葉保育園，車上共有7名學童，除此之外全車只有負責駕駛的園長一名教師。大約在當天上午8點半左右，娃娃車開到了保育園旁邊的停車場，待學童們下車後園長也回到了園內，但卻獨漏了一名男童在車上，就這樣把車反鎖後離開。

直到當日下午5點過後，保育園才發覺男童沒有出現在園內，急尋之下才發現男童倒臥在娃娃車內，早已失去生命跡象。根據警方的調查研判，男童的死因是中暑導致，死亡時間約在中午1點左右。從娃娃車抵達停車場，到傍晚發現男童死亡，中間相隔將近8個小時，保育園卻是渾然不知，而駕駛娃娃車的園長在下車時，更因為自己疏失沒有一一檢查確認學童人數，誤將男童反鎖車內而導致這起本可避免的死亡悲劇。

只是因為「沒有確認下車學童」這樣的例行工作，卻斷送一個無辜的性命，讓死者家屬悲憤不已，要求園長必須負全責且辭職。儘管園長出面謝罪道歉，坦承自己因為看到其他學童吵鬧而分心，一時疏忽檢查，但是並不打算就此辭職，因而讓家屬難以接受。

「難道這些娃娃車沒有法規的強制規定嗎？」震驚的日本社會輿論，困惑地質疑，為什麼平時看來理所當然的娃娃車接送，在雙葉保育園的案件裡卻好像沒有什麼安全規範或法規準則？《朝日新聞》循此進行了追查，發現無論是內閣府還是地方政府單位，雖然有官方制定的事故安全指引（部分私立保育園或幼稚園，也會有自己的安全手冊等），但之中卻沒有針對娃娃車接送的部分，有明確的規定或指引。

主責保育園的厚生勞動省向《朝日新聞》解釋，「因為要把所有細節一一詳列實在過於困難，因此才沒有特別制定，未來會加以檢討。」也就是說，確保娃娃車上下學的安全，也得仰賴各幼兒園機構的自我管理、教師與家長的叮囑，在這次的死亡事件之後，反倒是媒體和輿論才驚覺這樣的人為疏失隨時都有可能發生，進而有不少民間自己討論分享的安全守則、或是各地幼教業界人士的專業意見，作為事件後的警惕。

也有退休的保育園園長向新聞雜誌《AERA》指出，雙葉保育園事件的背後，也有保育人力不足、低薪過勞的結構老毛病，業界留不住人才的情況惡化下去，像這樣一人多工、過度疲乏而導致的人禍疏失，就有機會再發生。有時一些幼兒機構也可能為了節省營運成本，沒有另外聘請娃娃車司機，又在人力不夠充分的情況下調度教員擔任駕駛，種種問題的背後仍反應經營的困境。

2019年5月8日，日本滋賀縣大津市的大津保育園，3名老師帶著13位學童在保育園附近散步，突然有兩輛汽車該處的T字路口失速對撞，其中一輛在撞擊後衝上人行步道，直接迎面撞上正在等紅綠燈師生一行人，造成2名幼童當場死亡、11人輕重傷。(路透)

2年前幼兒車禍2死 園方暫停散步

2019年5月8日，日本滋賀縣大津市的大津保育園，3名老師帶著13位學童在保育園附近散步，一路往當地的琵琶湖方向前進。沒想到在等待紅綠燈時，突然有兩輛汽車該處的T字路口失速對撞，其中一輛在撞擊後衝上人行步道，直接迎面撞上正在等紅綠燈師生一行人，造成2名幼童當場死亡、11人輕重傷。

根據監視器畫面顯示，保育園老師隨行在側、並無疏忽怠職的問題。但事後園方還是迫於輿論壓力暫停幼兒散步的活動。

事隔兩年之後，大津市總共投入了約9億日元的安全對策預算 ，在2021年於大津市內總共162間保育設施（保育員、幼稚園、兒童園）周邊，劃設了提醒駕駛的「Kid’s Zone」，預算也投入用於檢驗保育設施附近的安全問題改善。

「兒童安全，不是丟到『收容裝置』裡就好。」日本研究兒童教養的學者本田和子，曾以「善意的猶太區」比喻，設置保育園、幼稚園之後，將安全責任全部丟給這些設施機構，像是以善意收容兒童一般，但過度的保護或許扼殺了兒童的成長力，也讓家長的保育力欠缺成長。

從大津保育園到雙葉保育園事件，反應了日本社會對於兒童安全的焦慮，但守護安全的責任恐怕不是交由單一的對象來負責，這是兒童所處的城市、乃至於一整個社會的共同責任。