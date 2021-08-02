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英國夫妻河岸吃浪漫大餐 驚見裸體渡輪派對

聯合新聞網
裸體男女渡輪派對行經餐廳外的河。（取材自推特）
裸體男女渡輪派對行經餐廳外的河。（取材自推特）

英國男子伍德（John Wood）日前跟妻子到河岸餐廳歡慶結婚周年紀念日。用餐期間一艘載滿裸體男女的渡輪經過，還向夫妻倆揮手，意外成為這頓浪漫大餐的特別景象。

這個「裸體渡輪遊河」活動是由天體主義團體「妥貝太陽俱樂部（Torbay Sun Club）」舉辦的一年一度盛事，日前從埃克斯茅斯（Exmouth）碼頭啟航。

伍德表示，餐廳裡人們的反應大多是正面的：「大家都覺得很有趣，再來就是當時起風了，會擔心他們的健康。」

1976年成立的妥貝太陽俱樂部是每周聚會一次的裸體游泳和社交俱樂部，每年也會定期舉辦活動，包括一年一度的夏季巡遊，是英國最大的裸體游泳和桑拿俱樂部之一。

多數英國網友對妥貝太陽俱樂部的公開活動表達肯定。網友Emelteel說：「每個人都有自己的想法。如果你不想看到，請移開視線就好。」網友BO Boringbuga說：「他們做得很好。只希望他們塗了防曬乳。我猜他們身上應該沒有衣服的曬痕。」

但網友Snipper認為，他們如果不穿衣服，會感染的可不只是新冠肺炎。網友dlonrA說：「這些人的行為非常不恰當，他們是否想過沙灘上有未成年人？要這麼做請移駕到私人空間。」

英國 游泳 新冠肺炎

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