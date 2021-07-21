防疫疲勞、氣球效應 南韓「疫」團亂

第四波疫情爆發前夕的周末，首爾東方210公里的束草海灘，擠滿了戲水人潮。 （歐新社）

新冠疫情 在全球持續升溫，南韓 也出現惡化趨勢。7月第二周起，單日確診數已連續九天破千，而且一周更新四次最高確診紀錄。讓原本還在計畫鬆綁限制的南韓政府如臨大敵，緊急將首都圈的社交距離措施調升到最高的第四級。南韓正處於疫情爆發後的最大危機。

南韓國務總理金富謙於7月9日主持應對疫情的中央災難安全對策本部會議，並透過電視直播，帶著絕望的用語向南韓民眾迫切呼籲，希望能提高各界警戒。

7月第一周，南韓單日確診數都還維持在700~800人之間，但從7月7日突然飆升至1212人後，就屢創新高紀錄。

南韓政府6月底才宣布，將首都圈實行半年多的第2.5級社交距離措施，調降為第二級。但解封未上路，確診者就激增破千人，讓政府緊急踩剎車，調頭轉向最嚴格的第四級。

南韓政府緊急踩剎車，調頭轉向最嚴格的第四級。圖為7月15日的首爾PCR篩檢站。 （路透）

解封上路前 政府急踩剎車

因此自7月12日起，首都圈的日間四人限聚令依舊，但晚間6時後只能兩人群聚，餐飲業晚間10時關門，聲色場所則勒令歇業。這是疫情爆發超過一年半後，南韓遭逢的最大危機。

去年病毒登陸後，南韓經歷數次疫情高峰，這幾回感染潮，特徵是都有顯著的團體或地域區別，因此就算出現多人陸續確診、防疫部門就算疲於奔命，至少還透過疫調都能有效找出感染源，及時匡列該隔離或篩檢的人。

但去年下半年起，情況開始轉變。傳播力更強的英國Alpha變種病毒進入，而各地教會、酒吧、KTV、三溫暖、補習班、餐廳等場所，不斷爆發數人到數十人的零星群聚感染，造成疫調困難。

事實上，這樣的規模要找到所有病毒流行的連結，是不可能的。現在只能盡力找出大型的病毒流行集團，阻止擴散，還有確認變種病毒感染到哪些群體。」高麗大學安山醫院感染內科教授崔原碩對記者說道。

去年12月到今年1月，南韓就出現幾次單日確診數破千人，最後靠著2.5級社交距離措施，挺過「第三波」高峰，降回單日三位確診數。

由於患者數已回不到去年曾締造過降至兩位數的紀錄，而疫情已持續超過一年半，高強度防疫措施，對服務業與中小零售業者已累積成巨大損失。

加上南韓也在應對疫情過程中，得到許多經驗與數據資料，逐漸培養出足以應對的醫療體系；而疫苗 開始施打四個多月以來，重症與死亡率明顯降低。崔教授認為，這讓南韓政府在單日確診數仍維持三位數的情況下，決定對疫情採取放寬措施，因而於6月中下旬決定鬆綁。

30%青壯年 感染途徑不明

但就在此時，傳播力較英國Alpha更強的病毒， 印度Delta變種已進入南韓。

重回最高警戒之前，滿滿人潮的首爾弘大商圈。 （歐新社）

6月底到7月初，各級學校紛紛放假，不少家庭與年輕人聽到解封在即，趁著暑假開始前後，出外旅行或聚會飲酒。而各地零星感染持續，Delta病毒也趁機擴散，短短一周Delta已取代Alpha變種病毒成為主流，至7月10日為止，Delta病毒已累計有790人感染。

近兩周的確診者，絕大多數為10歲至40歲的青少壯年人士。感染途徑不明的比率，回升至30%，讓防疫部門如臨大敵。

儘管每天死亡人數都在個位數，醫療體系負擔照護重症病患的量能，當下仍屬充裕，但在南韓疫苗接種率才剛達到30%，青壯年人士若大規模感染，對已遭受摧殘的經濟與社會日常，將會帶來更多負面影響，因此南韓政府不敢掉以輕心。

在確診數突破1500人、進入第四級防疫前的最後一晚，首爾市鬧區仍有大批年輕人，趕在防疫收緊前外出飲酒狂歡。觀光勝地濟州島的多數飯店，訂房率也都在八成左右，形成另一種極端景象。

過去半年來，南韓確診案例，大部分分布於人口占全國約一半的首都圈，特徵是只要出現感染潮，就會因為人流接觸與往返而迅速蔓延，確診數難以降低。但這回夏季第四波疫情爆發後，又出現另一個「氣球效應」。

首都圈內外 防疫級別懸殊

短短一周內，非首都圈的確診數成長5%，這浮現出另一個防疫漏洞--由於目前第四級社交距離措施只限於首都圈，許多行政區仍維持第一級。地域上防疫級別的差異，勢必造成部分首都圈民眾，為貪圖方便與更低的防疫限制、更自由的環境，而前往非首都圈群聚，而當中只要有人確診，就會使疫情擴散至首都圈以外。

因此醫界也有人呼籲，為徹底阻隔群聚與病毒擴散，非首都圈各行政區，也應該跟進調升社交距離措施等級。截至7月15日為止，南韓非首都圈的14個市道（一級行政區）中，已有10個行政區調升為第二級，但由於南韓經濟過分集中於首都圈發展，這樣做又可能對原本經濟處於劣勢的鄉鎮地區，造成民生經濟的打擊。

圖為昔日首爾觀光必去的鷺梁津水產市場，在第四波疫情封鎖之下，門可羅雀。（歐新社）

而就在首都圈的第四級社交距離措施上路的同一天（7月12日），南韓也開放55-59歲民眾，至17日止預約接種疫苗。但政府開設的線上預約系統，下午3時半就出現停擺，宣告預約中斷，引起混亂與民眾不滿。

疫苗不夠用 預約系統中斷

最後政府出面證實，是因現有疫苗不足，而導致預約系統臨時中斷。南韓的55~59歲民眾約有350萬人，但在預約系統中斷前，只有185萬人成功預約到疫苗。

而政府預計將撥配美國莫德納疫苗，供應55~59歲民眾施打。問題在於南韓政府目前公開保有的莫德納疫苗數量，只有86萬餘劑，而當前南韓總共保有2070萬劑疫苗，至7月12日為止完成第一劑接種的比率為30.4%、第二劑為11.4%，總共已耗掉2030萬劑疫苗，只剩40萬劑疫苗可施打。

在首都圈的第四級社交距離措施上路的同一天，南韓也開放55-59歲民眾預約接種疫苗。但政府開設的線上預約系統，沒多久就出現停擺，宣告預約中斷，引起混亂與民眾不滿。 （歐新社）

接下來新的疫苗會有多少劑？在何時到貨？南韓政府並未正面回應。

而近來疫苗是否該混打，廣受國際間議論。僅管南韓政府並未公開表明對混打的立場，卻也開放民眾自願接受第一劑AZ疫苗與第二劑輝瑞BNT疫苗的混打。根據疾病管理廳公布的最新數據，目前已有43.6萬人混打。

國際疫苗研究所責任研究員宋綠認為，撇開混打可能提升保護力的論述，當下會有混打的主張，主要仍是疫苗數量不足所致。

南韓進入第四波最嚴重的疫情高峰，第四級社交距離措施上路，預計最少需兩周以上才可能見效。往後幾天，單日確診數仍可能持續破紀錄，而冀求達成集體免疫的同時，又面臨疫苗不足的窘境，嚴峻的局面，正考驗著南韓政府的應對能力。