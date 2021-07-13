無限期封城…馬來西亞人民舉「黑白旗」自救

馬來西亞解封看似遙遙無期的情況下，民間於是開始發起互助自救的「白旗運動」，同時還有抗議政府防疫不力的「黑旗運動」。(路透)

「全馬人民LOCK了一個寂寞...」受變種病毒以及開齋節等因素影響，馬來西亞疫情 在5月中旬持續攀升，慕尤丁政府宣布6月1日開始實施全面封鎖行動管制令，隨後也在6月27日宣布：只有在確診病例單日少於4000例，才會考慮解封計畫。換言之，馬來西亞要無限延長解封計畫。此消息一出，既有承受不住經濟壓力的確診民眾上吊自殺；在解封看似遙遙無期的情況下，民間於是開始發起互助自救的「白旗運動」，同時還有抗議政府防疫不力的「黑旗運動」，這些運動反映了疫情之下的什麼問題？

馬來西亞實施全面封鎖行動管制令，圖為民眾透過鐵絲網從送貨員那裡收到物資。(美聯社)

封城 月餘未好轉 民眾上吊

馬來西亞病例總數目前是79萬，已逼近80萬大關。相比行動管制令實施第一天的新增病例（6月1日的單日新增為7105），即便然病例總數在期間一度下降至4000多例，但在6月下旬再度回升，7月6日的新增病例依然維持在7654例，從數字上看不見降溫趨勢。眼看封城快一個月，疫情卻不見好轉，民眾在無奈無力之下，也只能自嘲：「所以過去一個月，全馬人民是LOCK了一個寂寞嗎？」

而事實上，這也並非馬來西亞第一次封城，慕尤丁政府在過去一年已頒布多次等級不一的行動管制令，極大程度上衝擊民生經濟問題。儘管政府在期間提供援助措施，補助民眾，但相關措施的覆蓋層面有多廣、能否真正協助民眾度過難過，依然存有疑慮。也因此，就在慕尤丁政府於6月27日宣布行動管制令將會「無限期」延長的隔一天，就有確診男性在雪蘭莪州高速公路的一座天橋上吊自殺，嚇壞路過的駕駛者與路人。

舉白旗 經濟遇困求援助

根據當地報導，這名男性一家六口當中，有其中五人確診新冠肺炎，此案震驚全馬，反映了在疫情之下民不聊生的難題。於是在當日下午，網路上陸續發酵起一場民間自救運動——「白旗運動」（#benderaputih）——呼籲家境困難、急需食物援助的民眾在家門口外掛上白旗，讓周圍的人伸出援手，更有網友紛紛提醒「請不要因為求助而感到羞愧，這是人們在崩潰前的最後一搏！」

「我沒想到有這麼多人伸出援手，這大大鼓勵了我！」今年29歲的穆罕默德（Mohammad Nor）告訴美聯社。穆罕默德一生下來就沒有雙臂，疫情前靠著在路邊攤販售椰漿飯維生。但自從疫情爆發、行動管制令實施之後，大大衝擊他的生意，即便領了補足也難以生存。在走投無路的情況下，他在臉書上看到了這場自救運動，跟著在窗口掛上了白旗。

圖為掛上白旗後，收到救援物資的穆罕默德(Mohammad Nor)。(美聯社)

結果，他在極短時間內收到了各種救援物資，包括餅乾、食用油、水、米等，甚至還有善心人士幫忙支付租金，這些援助已足以讓他度過接下來的幾個月。

這場民間自救的白旗運動在網路上迅速傳開，除了網友們紛紛轉發，也得到部分政治人物的熱烈迴響，然而也有政治人物將其批評為「政治動機」。例如，吉蘭丹州的國會議員就稱面對疫情，應該要「敞開雙手，跟上蒼禱告」，而不是教導民眾舉白旗認輸。此外，吉打州大臣也批評，「我已經說過很多次了，白旗運動就是政治宣傳，要製造政府無能的印象！」

舉黑旗 斥政府抗疫不力

若「白旗運動」反映了民生問題，那麼「黑旗運動」則反映了民眾積累已久的憤怒不滿。在白旗運動發起幾天後，當地青年組織組成的聯盟在7月2日號召「黑旗運動」（#benderaHitam），呼籲全馬人民揚起黑旗，抗議政府。該組織表示馬來西亞實施行動管制令的一年半期間，慕尤丁政府卻沒有提出完善的計畫引導人民走出疫情，反之仍未能擺脫疫情，導致多人失業。

儘管警方表示黑旗運動具「煽動元素」，可能會觸犯煽動法、刑法與通訊多媒體法，但依然無阻民眾在網路上上傳掛起黑旗、同時附上#lawan（意為抗爭）的標籤，甚至還有民眾乾脆使用黑色內褲、黑色垃圾袋，以此代替黑旗抗爭。根據文告，黑旗運動主要有三大訴求，即要求：慕尤丁馬上辭去首相職位、即刻召開國會、結束緊急狀態 ，三大訴求的背景脈絡皆與現任首相慕尤丁有關。

首相只顧掌權力 被轟下台

馬來西亞在2020年2月下旬發生政變，在經過各方角力之後，後由慕尤丁接任首相，被譏諷為「後門政府」。儘管外界一再要求重新舉行選舉，唯在碰到疫情升溫之際，相關選舉一事始終沒有具體的日程與計畫，且慕尤丁更在今年1月初宣布全馬進入緊急狀態，直到8月1日。雖然慕尤丁一再強調不會實施軍事統治或宵禁，但也表明緊急狀態期間，將凍結國會、禁止舉行選舉，此舉也被抨擊為只為掌握權力，而不顧民間疾苦。

而在面對接連而來的白旗和黑旗運動，慕尤丁政府目前沒有多做回應，僅宣布會在7月底和8月初召開上、下議院的特別會議。同時，他也表示馬來西亞已經達成單日接種至少30萬劑疫苗的目標，若按照這項成就，接下來所有的工作規畫將會到「正軌之上」。

但是否真是如此，接下來也需要來自人民的驗證，尤其在過去一天新增7654例之後，網友們已開始自嘲「已經7654了，什麼時候才會來到321呢？」