我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

遠距工作政策 Google遭員工批「虛偽」

無限期封城…馬來西亞人民舉「黑白旗」自救

聯合新聞網轉角國際
馬來西亞解封看似遙遙無期的情況下，民間於是開始發起互助自救的「白旗運動」，同時還有抗議政府防疫不力的「黑旗運動」。(路透)
馬來西亞解封看似遙遙無期的情況下，民間於是開始發起互助自救的「白旗運動」，同時還有抗議政府防疫不力的「黑旗運動」。(路透)

「全馬人民LOCK了一個寂寞...」受變種病毒以及開齋節等因素影響，馬來西亞疫情在5月中旬持續攀升，慕尤丁政府宣布6月1日開始實施全面封鎖行動管制令，隨後也在6月27日宣布：只有在確診病例單日少於4000例，才會考慮解封計畫。換言之，馬來西亞要無限延長解封計畫。此消息一出，既有承受不住經濟壓力的確診民眾上吊自殺；在解封看似遙遙無期的情況下，民間於是開始發起互助自救的「白旗運動」，同時還有抗議政府防疫不力的「黑旗運動」，這些運動反映了疫情之下的什麼問題？

馬來西亞實施全面封鎖行動管制令，圖為民眾透過鐵絲網從送貨員那裡收到物資。(美聯社...
馬來西亞實施全面封鎖行動管制令，圖為民眾透過鐵絲網從送貨員那裡收到物資。(美聯社)

封城月餘未好轉 民眾上吊

馬來西亞病例總數目前是79萬，已逼近80萬大關。相比行動管制令實施第一天的新增病例（6月1日的單日新增為7105），即便然病例總數在期間一度下降至4000多例，但在6月下旬再度回升，7月6日的新增病例依然維持在7654例，從數字上看不見降溫趨勢。眼看封城快一個月，疫情卻不見好轉，民眾在無奈無力之下，也只能自嘲：「所以過去一個月，全馬人民是LOCK了一個寂寞嗎？」

而事實上，這也並非馬來西亞第一次封城，慕尤丁政府在過去一年已頒布多次等級不一的行動管制令，極大程度上衝擊民生經濟問題。儘管政府在期間提供援助措施，補助民眾，但相關措施的覆蓋層面有多廣、能否真正協助民眾度過難過，依然存有疑慮。也因此，就在慕尤丁政府於6月27日宣布行動管制令將會「無限期」延長的隔一天，就有確診男性在雪蘭莪州高速公路的一座天橋上吊自殺，嚇壞路過的駕駛者與路人。

舉白旗 經濟遇困求援助

根據當地報導，這名男性一家六口當中，有其中五人確診新冠肺炎，此案震驚全馬，反映了在疫情之下民不聊生的難題。於是在當日下午，網路上陸續發酵起一場民間自救運動——「白旗運動」（#benderaputih）——呼籲家境困難、急需食物援助的民眾在家門口外掛上白旗，讓周圍的人伸出援手，更有網友紛紛提醒「請不要因為求助而感到羞愧，這是人們在崩潰前的最後一搏！」

「我沒想到有這麼多人伸出援手，這大大鼓勵了我！」今年29歲的穆罕默德（Mohammad Nor）告訴美聯社。穆罕默德一生下來就沒有雙臂，疫情前靠著在路邊攤販售椰漿飯維生。但自從疫情爆發、行動管制令實施之後，大大衝擊他的生意，即便領了補足也難以生存。在走投無路的情況下，他在臉書上看到了這場自救運動，跟著在窗口掛上了白旗。

圖為掛上白旗後，收到救援物資的穆罕默德(Mohammad Nor)。(美聯社)
圖為掛上白旗後，收到救援物資的穆罕默德(Mohammad Nor)。(美聯社)

結果，他在極短時間內收到了各種救援物資，包括餅乾、食用油、水、米等，甚至還有善心人士幫忙支付租金，這些援助已足以讓他度過接下來的幾個月。

這場民間自救的白旗運動在網路上迅速傳開，除了網友們紛紛轉發，也得到部分政治人物的熱烈迴響，然而也有政治人物將其批評為「政治動機」。例如，吉蘭丹州的國會議員就稱面對疫情，應該要「敞開雙手，跟上蒼禱告」，而不是教導民眾舉白旗認輸。此外，吉打州大臣也批評，「我已經說過很多次了，白旗運動就是政治宣傳，要製造政府無能的印象！」

舉黑旗 斥政府抗疫不力

若「白旗運動」反映了民生問題，那麼「黑旗運動」則反映了民眾積累已久的憤怒不滿。在白旗運動發起幾天後，當地青年組織組成的聯盟在7月2日號召「黑旗運動」（#benderaHitam），呼籲全馬人民揚起黑旗，抗議政府。該組織表示馬來西亞實施行動管制令的一年半期間，慕尤丁政府卻沒有提出完善的計畫引導人民走出疫情，反之仍未能擺脫疫情，導致多人失業。

儘管警方表示黑旗運動具「煽動元素」，可能會觸犯煽動法、刑法與通訊多媒體法，但依然無阻民眾在網路上上傳掛起黑旗、同時附上#lawan（意為抗爭）的標籤，甚至還有民眾乾脆使用黑色內褲、黑色垃圾袋，以此代替黑旗抗爭。根據文告，黑旗運動主要有三大訴求，即要求：慕尤丁馬上辭去首相職位、即刻召開國會、結束緊急狀態，三大訴求的背景脈絡皆與現任首相慕尤丁有關。

首相只顧掌權力 被轟下台

馬來西亞在2020年2月下旬發生政變，在經過各方角力之後，後由慕尤丁接任首相，被譏諷為「後門政府」。儘管外界一再要求重新舉行選舉，唯在碰到疫情升溫之際，相關選舉一事始終沒有具體的日程與計畫，且慕尤丁更在今年1月初宣布全馬進入緊急狀態，直到8月1日。雖然慕尤丁一再強調不會實施軍事統治或宵禁，但也表明緊急狀態期間，將凍結國會、禁止舉行選舉，此舉也被抨擊為只為掌握權力，而不顧民間疾苦。

而在面對接連而來的白旗和黑旗運動，慕尤丁政府目前沒有多做回應，僅宣布會在7月底和8月初召開上、下議院的特別會議。同時，他也表示馬來西亞已經達成單日接種至少30萬劑疫苗的目標，若按照這項成就，接下來所有的工作規畫將會到「正軌之上」。

但是否真是如此，接下來也需要來自人民的驗證，尤其在過去一天新增7654例之後，網友們已開始自嘲「已經7654了，什麼時候才會來到321呢？」

有民眾在家門外掛了一面白旗後，難過得哭了起來。(路透)
有民眾在家門外掛了一面白旗後，難過得哭了起來。(路透)

疫情 緊急狀態 封城

上一則

世衛專家建議：不要混打疫苗 這是「危險趨勢」

下一則

喬治亞記者遭反LGBTQ人士打死 千人上街怒吼：政府下台

延伸閱讀

英將冒險大解封 4000專家譴責：危險不道德

英將冒險大解封 4000專家譴責：危險不道德
關鍵是疫苗打不夠 餐飲百貨：微解封「難補血」

關鍵是疫苗打不夠 餐飲百貨：微解封「難補血」
沒觀眾的演出…演一場賠一場 表藝界乾脆「自封」

沒觀眾的演出…演一場賠一場 表藝界乾脆「自封」
觀察站／微解封指引標準不一 甩鍋大戰恐難免

觀察站／微解封指引標準不一 甩鍋大戰恐難免

熱門新聞

海地總統摩依士7日在自宅遇刺身亡。（美聯社）

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

2021-07-09 03:21
全球多國的實際情況均顯示，目前主流疫苗的有效防護力都相當高，尤其是在重症方面，因此如今優先要務就是在所有國家大規模施打疫苗。 路透

對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看

2021-07-09 15:06
海地總統摩依士（左）今天遇刺身亡，第一夫人瑪婷（中）身受重傷狀況危急，將送往美國邁阿密接受治療。（美聯社）

海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療

2021-07-07 19:12
海地總統摩依士（Jovonel Moïse）7日清晨在私宅遭刺客闖入案槍殺。 路透

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

2021-07-07 07:52
比利時駐南韓大使萊庫耶與夫人相雪秋，攝於2019年。相雪秋4個月兩度鬧出對平民動粗風波，比利時外交部證實萊庫耶已接獲指示返國，「不得進一步耽擱」。畫面翻攝：YouTube/Arirang TV

中籍夫人又爆掌摑案 比利時下令駐韓大使「即刻返國」

2021-07-09 15:45
海地警方九日在總統摩依士遭暗殺的貝松市高級住宅區一帶地毯式搜索，緝捕在逃的嫌犯。（美聯社）

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

2021-07-10 11:59

超人氣

更多 >
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高
死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡

死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡
紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理