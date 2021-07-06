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金氏紀錄「最大嘴」 張嘴逾10公分 能塞柳丁、汽水瓶

綜合報導
美國少年張嘴超過10公分，打破金氏世界紀錄。（取材自金氏紀錄官網）
美國少年張嘴超過10公分，打破金氏世界紀錄。（取材自金氏紀錄官網）

明尼蘇達州的青少年強森（Isaac Johnson）日前以嘴巴張開時10.175公分的長度，成為金氏世界紀錄擁有「最大嘴巴」者。

金氏世界紀錄官網指出，強森的大嘴巴能放進柳丁、棒球、汽水瓶甚至大蘋果等物，都成為他「一口吞下」的道具，而且嘴巴旁邊都還有剩餘空間。

少年大嘴巴能放進棒球、汽水瓶甚至大蘋果，而且都還有剩餘空間。（取材自YouTub...
少年大嘴巴能放進棒球、汽水瓶甚至大蘋果，而且都還有剩餘空間。（取材自YouTube）

據報導，2017年強森看到當時德國的紀錄保持者施密特（Bernd Schmidt）以8.8公分成為紀錄保持者後，他認為自己可以打破紀錄，所以下定決心要成為下一個金氏世界紀錄的保持者，最終他成功達陣。

強森透露張大嘴不會痛，但如果長時間張嘴會很累。他在社群平台的影片已吸引超過8900萬次觀看人次，外出時還會被認出。大家不禁好奇：「張那麼大嘴巴不會痛嗎？」他笑著回答：「這是與生俱來的超能力，張久會累不會痛。」

因為他驚人的能力，有次在電影院員工對他說：「你是名人嗎？看起來很眼熟」，強森回答：「你一定看過金氏世界紀錄的影片」。對於被認出來，他一點也不意外

強森希望他的故事能鼓勵人們擁抱自己天賦，而不是讓其他人改變自己。

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