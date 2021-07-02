我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57.7%成人 完全接種疫苗

台增本土確診57例、15死 環南市場41確診尚未列

日本明仁上皇研究不輟 又新發現2種鰕虎魚

綜合報導
以研究鰕虎魚作為一生職志的87歲上皇明仁，繼2003年後再度發現兩種新物種鰕虎魚，累計生涯已發現10個新物種，已將論文發表在日本魚類學會電子版期刊上。（取材自每日新聞網頁mainichi.jp）
以研究鰕虎魚作為一生職志的87歲上皇明仁，繼2003年後再度發現兩種新物種鰕虎魚，累計生涯已發現10個新物種，已將論文發表在日本魚類學會電子版期刊上。（取材自每日新聞網頁mainichi.jp）

掌管日本皇室等事務的宮內廳日前表示，以研究鰕虎魚作為一生職志的87歲上皇明仁，又發現兩種新品種鰕虎魚，已將論文發表在日本魚類學會電子版期刊上。

日本每日新聞報導，這是明仁繼2003年後再度發現新品種，累計生涯已發現10個新品種；這次也是他退位日皇後首度發表論文。

宮內廳表示，這次發現的兩種新品種，都是明仁研究團隊在2001年到2008年間在沖繩縣座間味島及西表島等地所捕獲。明仁也為兩種新品種鰕虎魚命名。

明仁這次的研究大約始於4年前，退位後的2020年3 月從皇居搬到現居地後，雖然一度因為疫情暫時中斷，但之後仍每周兩次前往皇居內的生物學研究所，為論文發表持續進行準備。

明仁從皇太子時代的1960年代起開始研究鰕虎魚的分類學，截至目前為止已在日本魚類學會等學會期刊發表33篇關於魚類的論文，這次是他的第34篇。至於魚類以外的領域，明仁也曾以有關棲息在皇居內的狸飲食習性為主題，發表過兩篇論文。

日本放送協會（NHK）報導，明仁長期致力研究鰕虎魚，最近已發表發現兩個新品種的論文。不論是發現新種鰕虎魚還是發表論文，都是他退位以來首次。

日本上皇明仁(左)2019年參觀東京國立科學博物館。(Getty Images)
日本上皇明仁(左)2019年參觀東京國立科學博物館。(Getty Images)

日本 疫情

上一則

百萬人連署 歐盟2023年立法「逐步淘汰籠養動物」

下一則

史瓦帝尼反帝制示威 8人遭警槍殺

延伸閱讀

確診個案康復後 恐有7成出現長期新冠病毒感染後症候群

確診個案康復後 恐有7成出現長期新冠病毒感染後症候群
涉性騷擾女研究生 華中科技大學教授張建偉遭停職

涉性騷擾女研究生 華中科技大學教授張建偉遭停職
防堵Delta 6國奧運代表團抵日前 須連續檢測7天

防堵Delta 6國奧運代表團抵日前 須連續檢測7天
日本累計139件疫苗接種失誤 約一半可能有重大健康危害

日本累計139件疫苗接種失誤 約一半可能有重大健康危害

熱門新聞

一家比特幣酒吧的霓虹燈飾。(路透)

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

2021-06-29 04:33
澳洲病毒學家安德森（Danielle Anderson）2019年在武漢。（彭博）

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

2021-06-27 22:52
法國40歲女子巴寇(著黃圍巾者)遭前繼父兼丈夫波萊特強暴和毆打多年，最終開槍擊斃波萊特，25日當庭獲釋。法官表示，她數年來承受的「恐怖遭遇」已獲法庭確認。(Getty Images)

遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

2021-06-26 15:53
加拿大出現史上最高溫，幾名男子28日泡在雲雀湖湖邊消暑。（路透）

熱死了…加拿大出現史上最高溫 130多人喪命

2021-06-30 18:50
英國東部薩福克郡開放式監獄哈樂斯萊灣監獄一名毒品罪犯涉嫌將性工作者偷帶進監獄激戰，還分享這名女子半裸躺在他床上的不雅照。圖為英國監獄示意圖，非事發監獄。路透

英國監獄上演18禁情節 囚犯「走私」性工作者回牢激戰

2021-06-26 12:15
威廉與哈利兩兄弟也聯袂為母親的紀念雕像揭幕。美聯社

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

2021-07-01 15:40

精彩推薦

超人氣

更多 >
電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命
疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘
川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首
紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創
黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕