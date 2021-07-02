日本明仁上皇研究不輟 又新發現2種鰕虎魚

以研究鰕虎魚作為一生職志的87歲上皇明仁，繼2003年後再度發現兩種新物種鰕虎魚，累計生涯已發現10個新物種，已將論文發表在日本魚類學會電子版期刊上。（取材自每日新聞網頁mainichi.jp）

掌管日本 皇室等事務的宮內廳日前表示，以研究鰕虎魚作為一生職志的87歲上皇明仁，又發現兩種新品種鰕虎魚，已將論文發表在日本魚類學會電子版期刊上。

日本每日新聞報導，這是明仁繼2003年後再度發現新品種，累計生涯已發現10個新品種；這次也是他退位日皇後首度發表論文。

宮內廳表示，這次發現的兩種新品種，都是明仁研究團隊在2001年到2008年間在沖繩縣座間味島及西表島等地所捕獲。明仁也為兩種新品種鰕虎魚命名。

明仁這次的研究大約始於4年前，退位後的2020年3 月從皇居搬到現居地後，雖然一度因為疫情 暫時中斷，但之後仍每周兩次前往皇居內的生物學研究所，為論文發表持續進行準備。

明仁從皇太子時代的1960年代起開始研究鰕虎魚的分類學，截至目前為止已在日本魚類學會等學會期刊發表33篇關於魚類的論文，這次是他的第34篇。至於魚類以外的領域，明仁也曾以有關棲息在皇居內的狸飲食習性為主題，發表過兩篇論文。

日本放送協會（NHK）報導，明仁長期致力研究鰕虎魚，最近已發表發現兩個新品種的論文。不論是發現新種鰕虎魚還是發表論文，都是他退位以來首次。