日本早稻田大學正妹 畢業執導色情片 驚人薪資曝光

日本成人影片公司「Soft On Demand」，有近三成女性員工。(翻攝自節目「給與明細」)

以日本 AV界傳奇導演 村西透為主角的人氣Netflix劇集「全裸監督」，第二季將上架，相信劇迷們都非常期待。說到色情影片行業，除了女優之外，印象中其他幕後工作人員都是以男性為主，但原來行內都有極少數的AV女導演。電視節目訪問一位在著名成人影片公司「SOD」擔任AV導演的25歲女生，雖然她還是剛入行的新人，但已拍攝過七至八部作品，而且還是早稻田大學畢業的學霸。到底為什麼這位女生願意拿著名牌大學的畢業證書投身色情行業？

香港 01報導，日本的色情影片行業一直是男性為主導的團體，幕後工作人員的男女比例是9：1。不過日本最大的成人影片公司之一的「Soft On Demand（SOD）」卻願意顛覆這個觀念，公司內有近三成女性員工，月刊的總編輯也是由女性擔任。最近，日本網路電視台ABEMA節目「給與明細」，訪問了這家公司一位女新人導演「きっしー（Kissy）」，女性AV導演在色情影片界非常罕見，而畢業於名牌大學的菁英入行就更加稀有。

小學時期，Kissy第一次從男生的口中聽到「自慰」這個詞語，那時候她還是一張「白紙」，完全不懂性方面的知識，於是打開辭典查找，自此就打開了「新世界的大門」，對性產生強烈興趣，不斷鑽研性方面的知識。

女性AV導演在色情影片界非常罕見。(翻攝自節目「給與明細」)

節目組跟拍這位剛畢業便投身AV事業的女生，很多人都以為做AV導演是一份「筍工」，但其實有苦自己知。除了需要周末加班剪片、拍攝時間朝6晚10，薪水和福利亦沒有想像中好，大家猜猜做AV導演每個月賺多少？如果是像Kissy般剛入行、作品不多的新導演，每月基本薪金大概有24萬日圓（約2173美元），還會因情況獲得bonus。