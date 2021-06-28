我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

日本早稻田大學正妹 畢業執導色情片 驚人薪資曝光

綜合報導
日本成人影片公司「Soft On Demand」，有近三成女性員工。(翻攝自節目「給與明細」)
日本成人影片公司「Soft On Demand」，有近三成女性員工。(翻攝自節目「給與明細」)

日本AV界傳奇導演村西透為主角的人氣Netflix劇集「全裸監督」，第二季將上架，相信劇迷們都非常期待。說到色情影片行業，除了女優之外，印象中其他幕後工作人員都是以男性為主，但原來行內都有極少數的AV女導演。電視節目訪問一位在著名成人影片公司「SOD」擔任AV導演的25歲女生，雖然她還是剛入行的新人，但已拍攝過七至八部作品，而且還是早稻田大學畢業的學霸。到底為什麼這位女生願意拿著名牌大學的畢業證書投身色情行業？

香港01報導，日本的色情影片行業一直是男性為主導的團體，幕後工作人員的男女比例是9：1。不過日本最大的成人影片公司之一的「Soft On Demand（SOD）」卻願意顛覆這個觀念，公司內有近三成女性員工，月刊的總編輯也是由女性擔任。最近，日本網路電視台ABEMA節目「給與明細」，訪問了這家公司一位女新人導演「きっしー（Kissy）」，女性AV導演在色情影片界非常罕見，而畢業於名牌大學的菁英入行就更加稀有。

小學時期，Kissy第一次從男生的口中聽到「自慰」這個詞語，那時候她還是一張「白紙」，完全不懂性方面的知識，於是打開辭典查找，自此就打開了「新世界的大門」，對性產生強烈興趣，不斷鑽研性方面的知識。

女性AV導演在色情影片界非常罕見。(翻攝自節目「給與明細」)
女性AV導演在色情影片界非常罕見。(翻攝自節目「給與明細」)

節目組跟拍這位剛畢業便投身AV事業的女生，很多人都以為做AV導演是一份「筍工」，但其實有苦自己知。除了需要周末加班剪片、拍攝時間朝6晚10，薪水和福利亦沒有想像中好，大家猜猜做AV導演每個月賺多少？如果是像Kissy般剛入行、作品不多的新導演，每月基本薪金大概有24萬日圓（約2173美元），還會因情況獲得bonus。

日本成人影片公司「Soft On Demand」，有近三成女性員工。(翻攝自節目...
日本成人影片公司「Soft On Demand」，有近三成女性員工。(翻攝自節目「給與明細」)

導演 日本 香港

上一則

韓電影院出招 自帶桶裝爆米花僅5.6元 他帶大垃圾桶來

下一則

瘋挖鑽石卻得低廉石英 南非淘金客夢碎

延伸閱讀

保健品 日本康複力緩解化放療副作用

保健品 日本康複力緩解化放療副作用
好萊塢擁抱串流 史蒂芬史匹柏也跟Netflix簽約

好萊塢擁抱串流 史蒂芬史匹柏也跟Netflix簽約
美國男娶日女後變性 日本政府拒改證件性別遭訴

美國男娶日女後變性 日本政府拒改證件性別遭訴
違背防疫顧問建議 東奧開放萬人入場

違背防疫顧問建議 東奧開放萬人入場

熱門新聞

WHO新冠疫源調查小組成員之一的疾病生態學家達斯札克，攝於2月。由聯合國支持的「刺胳針新冠委員會」日前更新網頁時，標明達斯札克已「迴避」該委員會從事的疫源工作。路透

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

2021-06-22 05:40
中亞國家土庫曼首都阿什加巴特超越香港，成為外派人員生活費用最高城市。圖為當地一處市場。(Getty Images)

外派人員生活費最貴城市 不再是香港 第一名是這裡

2021-06-22 11:23
黛安娜王妃，攝於1995年。美聯社

黛安娜王妃車禍後說了這些話 消防小隊長披露

2021-06-22 06:51
英國東部薩福克郡開放式監獄哈樂斯萊灣監獄一名毒品罪犯涉嫌將性工作者偷帶進監獄激戰，還分享這名女子半裸躺在他床上的不雅照。圖為英國監獄示意圖，非事發監獄。路透

英國監獄上演18禁情節 囚犯「走私」性工作者回牢激戰

2021-06-26 12:15
法國40歲女子巴寇(著黃圍巾者)遭前繼父兼丈夫波萊特強暴和毆打多年，最終開槍擊斃波萊特，25日當庭獲釋。法官表示，她數年來承受的「恐怖遭遇」已獲法庭確認。(Getty Images)

遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

2021-06-26 15:53
澳洲病毒學家安德森（Danielle Anderson）2019年在武漢。（彭博）

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

2021-06-27 22:52

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免