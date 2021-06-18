非洲嗜血巨鱷滅掉小村1成人口 被捕竟獲免死金牌

巨鱷奧薩瑪長近五公尺、體重近一噸，50人一起出動才抓到牠。(取材自推特)

東非國家烏干達曾經出現一隻嗜血巨鱷，十多年來吃掉超過80人，讓大人小孩都活在恐懼之中，更以恐攻集團頭目賓拉登（Osama Bin Laden）之名稱牠為「奧薩瑪」，直到當局雇用50人一起出動，才終於抓到這隻恐怖吃人鱷魚，結束當地村民的夢魘。

鏡報報導，奧薩瑪是一隻尼羅鱷，據信超過75歲，長近五公尺、體重近一噸，一生多數時間都棲息在維多利亞湖（Lake Victoria），有網友指牠行蹤飄忽不定、非常難找，更在1991至2005年間消滅盧甘加（Luganga）村的一成人口，被當地人視為「長生不死的嗜血巨鱷」。

奧薩瑪肆虐烏干達的維多利亞湖畔多年。(取材自推特)

報導指出，奧薩瑪經常咬走跑到湖邊取水的小孩或故意頂翻漁船，甚至會直接跳進漁民的木船，將人拖走並吃掉。村民保羅（Paul Kyewalyanga）向雪梨晨鋒報表示，當時他跟兄弟彼得駕船去捕魚，「奧薩瑪就從水裡直直冒出來，然後撲通一聲跳進船裡，我在的船尾就被水淹了」。

儘管保羅試著求助，但奧薩瑪用大嘴咬住彼得的腿，試著把人拉扯到水中，「彼得抓著船邊尖叫，一人一鱷搏鬥約5分鐘後，我就聽到撕裂聲了。彼得叫著『牠咬斷我的腿了』，然後就鬆開手、被拖進湖裡面，我們幾天後只發現他的頭顱與手臂」。

直到2005年時，野生動物部門與50名當地男子合作設下捕獸陷阱，經歷7天7夜終於抓獲奧薩瑪。雖然村民打算殺鱷洩憤，卻被官員以牠有「免罪特權」阻止。奧薩瑪隨後被轉給鱷魚養殖場，用於該設施的配種計畫，好生產成千上萬的巨鱷，再把鱷皮賣給時尚產業製作手提包。