慾與疫之間…日本風俗娘爭紓困 性產業社會實錄

「有些人想要脫離風俗業，但個人檔案還留在色情網站上時，也可以委託NPO組織『風陽台』」來處理。」圖為示意圖。（路透）

「賣春的不健全者，是沒資格被紓困 的…？」日本 從2020年第一次宣告疫情 的的緊急事態宣言以來，至今已超過一年的時間。對個人或商業的經濟衝擊也逐漸顯現出後遺症，最為爭議的就是「風俗業是否應該納入紓困對象」，進而從輿論轉戰到法庭訴訟。業者認為排除風俗業是職業歧視、違反人權，但今年4月日本政府在法庭表示：「性風俗本質上就不健康，排除補助很合理。」此話一出，立刻激怒風俗業者，再度激起社會意見的正反激辯。

東京歌舞伎町的「窺視表演店」，注意看板上的說明，此處屬於「店舖型性風俗特殊營業店」。（歐新社）

2020年在疫情嚴峻的狀態下，風俗業者首當其衝。日本知名夜王羅蘭Roland，就因疫情收掉牛郎店，更不用說風俗業最早被外界指責是防疫破口，遭另眼相待。雖然許多業者苦撐並配合政府防疫，但沒想到後續政府的紓困補助方案，卻將其排除，怒得讓關西的派遣型風俗業者與協力的NPO組織一同提出訴訟，強調排除風俗業紓困是違反日本憲法中「法律之前人人平等」精神的人權問題。

「否定我們存在的人權問題」

去年以來，日本政府提供的紓困補助（給付金），一直將風俗業者排除在外，因而引發反彈。風俗業者認為，業者配合政策限制營業，設計各種防疫營業的措施，更獨自承受經濟損失，結果今年的給付金又被排除，等於是將配合政府和社會防疫的人排除社會。

風俗業者表示，該業是依「風俗營業法」（簡稱「風營法」）的規定經營及納稅，沒有道理被排除在外。這次的紓困排除，除了向酒店、泡泡浴等風俗業外，也包含了柏青哥類的娛樂產業都遭排除。許多業者透過媒體申冤，認為在疫情的惡性循環之下，再次遭到公權力的職業歧視。

圖為疫情期間，東京政府派人到歌舞伎町呼籲不要在外逗留、下班後請儘速回家。（歐新社）

日政府：性交易不健康 排除合理

這次的法院辯論中，日本政府認為，「性風俗業者，就是從事性交易，本質上就是不健康（不健全）的。所以排除給付金對象相當合理。」政府方還主張：「違反一般社會道德，公款補助很難得到國民的理解認同」、「災害後的補助也沒有給付風俗業者的案例」、「這並非差別待遇，而是合理的區別，因此沒有違憲。」

30歲風俗娘公開現身控訴

由於一般社會大眾對風俗業仍存有許多異樣眼光，因此在這場辯論中讓人印象深刻的是一位從事風俗業的30歲女性，她選擇露臉站在原告台上提出意見，她說：「國家否定性風俗業是社會的一員，彷彿是說『這職業沒有被拯救的價值』想到這裡就不禁流淚。」

日本的疫情紓困方案，排除風俗業的申請資格，引發業者控告國家的集體訴訟。（路透）

疫情衝擊下的風俗業實錄

去年5月日本搞笑團體Ninety-Nine成員岡村隆史在深夜廣播中說出，由於疫情影響收入，「等疫情結束之後保證好玩了喔。好多可愛正妹會下海當風俗娘，…3個月的時間，就會有好多可愛美眉集中進入風俗業、然後又突然一下全部消失。…所以大家多忍耐然後存錢吧，就為了這3個月可以上風俗店玩，一起挺過疫情考驗。」

岡村這番玩笑話，立即引發輿論撻伐，認為這是不了解疫情對人們造成的影響，是對女性的嚴重汙辱。最後擋不住輿論砲火，公開謝罪道歉。雖然他本人對這段充滿男性性別霸權的段子遭砲轟甚至暫停工作，但他也說出部分社會現實。

婚顧變「泡泡浴風俗娘」謀生

「週刊文春」日前就刊登一位現役「泡泡浴風俗娘」的現身說法。現年25歲化名為優香，原本從事婚顧業的她，在原事業單位能有每月30到40萬日圓（約2739到3653美元）的收入，但卻因為疫情，結婚的人紛紛改期取消婚禮，從減薪、休假，一步步走向失業。雖然曾試圖從事派遣業，但工時時多時少，無法維持生計。最後轉往門檻較低的基層風俗店「泡泡浴」謀生。

優香表示，以泡泡浴為例，疫情狀態下，原本可能是下班後喝酒應酬後，在凌晨前來消費的「一條龍」客人變少了，有時候一日業績可能也僅有3萬日圓(約273.9美元)、甚至更低，但都是當日現領，對於現金流需求大的人而言，是一大誘因。

優香目前與店家談到的合約是五五抽成，每個月大概能有25-30萬（約2283到2739美元）的收入，但相對於疫情前的狀態，是天差地別，對於個人心理素質和人身安全都有較大風險的風俗業而言，也不理想。

性產業正反交鋒 持續發酵

這次訴訟當中，出力最多的NPO組織「風陽台」（風テラス）長年以來提供律師、社工、心理諮商師等人員服務風俗業及其從業人員，算是風俗業的支持團體。風陽台的理念認為，唯有政府給予適當補助，讓工作者得到支援之後，未來才有機會生活自立，漸漸脫離這個產業。如果直接將風俗業人員排除在社會之外，從根本上無法解決問題。

但是知名著作「下流老人」作者，也是NPO工作者的藤田孝典就認為，性產業本質的存在就是剝削，不是不幫助基層的性工作者，而是不該用國家補貼的方式讓這個產業持續。藤田認為，應該是透過就業輔導和職訓，來讓性工作者得以脫離產業。

這次因疫情引發日本政府與風俗業的法律攻防，但不可諱言的，這場爭辯將在未來持續發酵。