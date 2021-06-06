不說外來語 韓國人：怎那麼難？綜藝效果藏文化焦慮

綜藝節目《新西遊記8》內容，成員必須在進行遊戲的過程中，避免使用外來語詞彙，其中包含宋旻浩（圖右）等成員連連失誤，讓殷志源（圖左）直呼：「這應該要反省了吧！」 （視頻截圖）

「不說外來語...真的有那麼困難嗎？」韓文（한글）可說是韓國文化的代表與驕傲，不只有政府明訂的「韓文節」（한글날），創造韓文的世宗大王，更被視為朝鮮最重要的君主之一。但在全球化的影響下，其中實際具有文化內涵的「固有語」詞彙，卻逐漸被來自他國語言的「外來語」取代。

猜古字的意思、禁用「外來語」，關於韓文的遊戲近年來在韓綜越來越熱門，長青節目《新西遊記》甚至因此在去年底創下7.4%的高收視率。然而，在娛樂效果的背後，潛藏的卻是對於本土語言遭受侵蝕的焦慮。

雖然在綜藝節目的高收視率助攻下，關於「重振固有語」的討論確實明顯增加，加上媒體與公家機關在疫情 期間過度使用外來語，也引發溝通落差的疑慮，但隨著外來語已成為慣用的口語詞彙，固有語想要免於遭受邊緣化，依舊困難重重。

外來語 強勢入侵日常生活

韓文字母是以表音的原理設計，因此所有語言的詞彙，都能透過字母組合表現出來。而在韓文的詞彙組成中，主要則可以分成原本就存在的「固有語」（고유어）、因為中華文化圈影響產生的「漢字語」（한자어），與其他外國文化帶來的「外來語」（외래어）。根據2000年國語研究院頒布的《標準國語大字典》，外來語的詞彙量約佔5%，且來源大部分是英文，隨著時代演進，챌린지（challenge，挑戰）、언박싱（unboxing，開箱），越來越多新詞彙也持續產生中。

事實上，外來語的影響並不特別只是存在於韓文，除了日文中也經常出現外，若是熟悉台語的人，對於其中夾雜的日文元素，更是一定也不陌生。

然而，就如同日文中的「和語」，韓文是韓國特有的語言與文字，它們不只是溝通的工具，也承載著歷史文化內涵，而隨著英語成為強勢語言，並透過教育、影視等滲透到韓國人的生活中，這些傳統文化也陷入保存危機。

挑戰「訓民正音」 遊戲變成像入地獄

韓文的外來語滲透有多嚴重？不說外來語很難嗎？或許從去年10月，韓綜《新西遊記》中進行遊戲挑戰「訓民正音」的片段，就能夠深刻體會。「訓民正音」一詞源自於1446年世宗大王為不識字的百姓創制專屬於朝鮮的文字，也就是現在所稱的韓文，而在綜藝節目中，成員們則被要求在進行遊戲的同時，禁止說外來語詞彙，只要違反就必須讓遊戲從頭開始。

原本以為難度普通的挑戰，卻隨著遊戲進行，成為無法結束的地獄。包含오케이（OK）、팀（Team）、 화이팅（Fighting）等外國語單字連連出現，不只讓遊戲時間越來越長，持續不斷的「口誤」，更讓成員們感嘆生活中外來語的氾濫。因為害怕失誤，成員們開始長話短說，甚至保持沈默，誇張的程度連成員之一的殷志源（은지원，1978~）都忍不住直呼：

「只是不說外來語有那麼難嗎，這應該要反省了吧！」

找回自己語言 源自「國語醇化」運動

雖然可能有部分是節目效果，但隨著該集播出並創下同季新高收視率，開始有其他人在影音平台上進行同樣的挑戰，關於「外來語濫用」的討論也紛紛出現。此外，南韓教育部 更順勢推出影片，呼籲民眾「嘗試以『我們的話』取代經常使用的外來語」。從影視、政府到社會風氣的變化，也讓看似停滯已久的「國語醇化運動」開始出現新的轉機。（註：原意翻譯應為「純化」，但本文依照《韓文族文化大百科字典》翻譯為「醇化」。）

「國語醇化運動」（국어순화）最早起源於1948年，韓國文教部（今教育部前身）發行「找回我們語言的道路」（우리말 도로찾기），目的是希望讓脫離日本 殖民的韓國民眾，從生活中戒除使用已久的日本外來語。包含台灣人熟知的壽司，被「正名」為醋飯（초밥）或海苔飯捲（김밥），也發生在這段時間。

由於當時許多專有名詞並沒有對應的韓文可以使用，文教部甚至還設立了「科學技術用語制定委員會」（과학기술용어제정위원회），協助各產業制定需要韓文的韓文詞彙。1991年韓國國立國語研究院（국립국어연구원）設立，負責持續醇化的相關研究，而由文化觀光部（문화관광부）協助組成的國語醇化分科委員會（국어순화분과위원회），更在1995年頒布了各領域應該使用的醇化用語。

外來語風行 和「高級」劃上等號

除了使用固有語，取代原本的日本外來語，當原本的韓文沒有類似詞彙時，則會選擇以漢字詞折衷替代，甚至也有不少「新造語」出現在這段時期。隨著時間來到1970年代，醇化的對象也從日本外來語，轉化到報章雜誌上生硬的漢字詞，就連發音的正確與否，都成了國語醇化運動的項目之一。

然而，當韓國無可避免地進入全球化的腳步，國語醇化運動也迎來更大的挑戰。不只大企業開始以全球為目標，讓英語的重要性逐漸提升，大型國際連鎖品牌的進駐等，種種原因都讓新的外來語和「高級」開始劃上等號，固有語或「醇化韓文」則逐漸被認為是落伍的象徵。雖然傳承文化也是功用之一，但語言最主要的目的，還是必須讓人能夠有效溝通；當人們越來越少使用，固有語及漢字語的溝通功能，也面臨前所未有的邊緣化危機。

팬데믹代表疫情大流行 查字典才知

根據國立國語院在2015年發布的「2015年國民語言意識調查」，有56.6%的民眾在當時就已經表示經常使用外來語。儘管過半數的人認為應該盡量減少外來語、增加使用醇化語，但同時也有54.1%的人表示進一步認為未來使用頻率必定會增加。

至於為什麼會習慣使用外來語？根據調查結果，原因包含「用外來語比較能夠正確表達意思」、「想不起醇化語的詞彙」、「旁邊的人都使用外來語」及「看起來比較有能力」等；甚至還有49.9%的民眾表示比起醇化語，他們「更熟悉外來語或外語」。

媒體新聞稿 常出現外來語單字

除了一般人的口語溝通外，就連媒體、公家機關，也開始使用流行語、外來語。根據1998年，天主教大學國語文學系教授高承煥（고성환）的論文顯示，當時的報章雜誌就已經開始出現外來語濫用的情況，隨著時代演進，情況也越來越嚴重，尤其是在疫情肆虐之際，팬데믹（pandemic，大流行）、코호트 격리（cohort isolation，區域隔離）等外來語單字，更頻繁出現在媒體，甚至公家機關的對外新聞稿中。