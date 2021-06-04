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粉紅之約 凱特王妃幫抗癌小鬥士圓公主夢

綜合報導
米拉在行宮裡見到了凱特王妃，凱特實現諾言，穿了一襲亮粉色洋裝。(美聯社)
米拉在行宮裡見到了凱特王妃，凱特實現諾言，穿了一襲亮粉色洋裝。(美聯社)

英國凱特王妃日前特地穿著粉紅色洋裝招待來賓，只為了實踐諾言！凱特在2020年參與Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020書籍的決選，書中挑選了100張各行各業如何度過新冠疫情的照片，其中有一張照片特別吸引凱特的注意，是一位父親隔著玻璃罩親吻接受化療、罹患血癌的女兒米拉。

米拉在疫情期間隔離接受化療，她隔著窗戶親吻爸爸的照片被收錄在攝影集《Hold S...
米拉在疫情期間隔離接受化療，她隔著窗戶親吻爸爸的照片被收錄在攝影集《Hold Still》中，感動無數人。（取材自Lizzie Robinson推特）

據鏡周刊報導，這位名叫米拉（Mila Sneddon）的5歲小女孩患有白血病，去年新冠肺炎肆虐英國之際，她隔離接受化療，當時她隔著窗戶，向窗外的爸爸親吻、揮手一幕，令人動容，也被收錄在凱特王妃策劃的攝影集《Hold Still》中。

凱特去年秋天透過視訊聯絡上這一家人，得知米拉最喜歡的顏色是粉紅色，於是打算她未來有機會親自見面時會穿上粉紅色衣服。凱特與威廉日前造訪蘇格蘭，便邀請5歲的米拉到行宮(荷里路德宮，Palace of Holyroodhouse）作客，實現她們之間的夢幻約定。凱特特別穿上粉紅色洋裝，實現諾言。米拉也是穿粉紅色，只是深淺不同。

米拉穿著粉紅色蓬蓬裙在行宮裡跑跳，完全就是個小公主。(路透)
米拉穿著粉紅色蓬蓬裙在行宮裡跑跳，完全就是個小公主。(路透)

據報導，凱特對米拉說：「我想給妳一個大大的擁抱，我好愛妳的衣服！妳能轉個圈嗎？」這一天米拉夢想成真，開開心心在行宮裡跑跳、彈鋼琴，完全就是個小公主，影片曝光後，數以萬計網友看了都十分感動。

米拉和爸爸、媽媽、姊姊獲邀到荷里路德宮。（路透）
米拉和爸爸、媽媽、姊姊獲邀到荷里路德宮。（路透）

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