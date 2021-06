粉紅之約 凱特王妃幫抗癌小鬥士圓公主夢

米拉在行宮裡見到了凱特王妃,凱特實現諾言,穿了一襲亮粉色洋裝。(美聯社)

英國凱特 王妃日前特地穿著粉紅色洋裝招待來賓,只為了實踐諾言!凱特在2020年參與Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020書籍的決選,書中挑選了100張各行各業如何度過新冠疫情 的照片,其中有一張照片特別吸引凱特的注意,是一位父親隔著玻璃罩親吻接受化療、罹患血癌的女兒米拉。

米拉在疫情期間隔離接受化療,她隔著窗戶親吻爸爸的照片被收錄在攝影集《Hold Still》中,感動無數人。(取材自Lizzie Robinson推特)

據鏡周刊報導,這位名叫米拉(Mila Sneddon)的5歲小女孩患有白血病,去年新冠肺炎肆虐英國之際,她隔離接受化療,當時她隔著窗戶,向窗外的爸爸親吻、揮手一幕,令人動容,也被收錄在凱特王妃策劃的攝影集《Hold Still》中。

凱特去年秋天透過視訊聯絡上這一家人,得知米拉最喜歡的顏色是粉紅色,於是打算她未來有機會親自見面時會穿上粉紅色衣服。凱特與威廉日前造訪蘇格蘭,便邀請5歲的米拉到行宮(荷里路德宮,Palace of Holyroodhouse)作客,實現她們之間的夢幻約定。凱特特別穿上粉紅色洋裝,實現諾言。米拉也是穿粉紅色,只是深淺不同。

米拉穿著粉紅色蓬蓬裙在行宮裡跑跳,完全就是個小公主。(路透)

據報導,凱特對米拉說:「我想給妳一個大大的擁抱,我好愛妳的衣服!妳能轉個圈嗎?」這一天米拉夢想成真,開開心心在行宮裡跑跳、彈鋼琴,完全就是個小公主,影片曝光後,數以萬計網友看了都十分感動。