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寫著「E=mc²」 愛因斯坦親筆信120萬美元拍出

編譯徐榆涵
愛因斯坦一封寫有E=mc²的親筆信近日以逾120萬美元價格賣出。（美聯社）
愛因斯坦一封寫有E=mc²的親筆信近日以逾120萬美元價格賣出。（美聯社）

「現代物理學之父」愛因斯坦（Albert Einstein）曾提出著名的質能方程式E=mc²，總部位在波士頓的PR拍賣公司表示，愛因斯坦一封寫有E=mc²的親筆信日前以逾120萬美元價格賣出，比預期成交價高出三倍。

英國衛報報導，加州理工學院與耶路撒冷希伯來大學的愛因斯坦論文項目的檔案管理員說，此前已知愛因斯坦親筆寫下自己所發現「改變世界的方程式」的例子僅有三件。

RR拍賣公司表示，近來拍出的這封信為第四件，也是唯一一件屬於私人收藏的信件，直到最近才公諸於世，原先預估成交價約為40萬美元。

該公司執行副總裁利文斯頓（Bobby Livingston）表示，「無論是從手稿或物理學角度來看，這都是一封重要的信」，稱E=mc²為世界上最著名的方程式。

E=mc²即「能量等於質量乘以光速的平方」，證明時間並非絕對，而質量與能量等價，進而改變物理學。

這封是愛因斯坦在1946年10月26日寫給美籍波蘭裔的物理學家席柏斯坦 （Ludwik Silberstein）的手寫信，原為席柏斯坦私人檔案的一部分，後來被他的後代出售。

席柏斯坦以評論和挑戰愛因斯坦部分理論著名，愛因斯坦在信中寫道，「你的問題可以用E=mc²公式來回答，無須任何博學」。

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