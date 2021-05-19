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南非祖魯王 8頭牛3500元 迎娶皇后

中央社
南非新任祖魯王卡茲維里提尼（中）遵循傳統習俗，以8頭乳牛與南非幣5萬元（約3537.52美元）為聘禮，迎娶新任祖魯皇后。(美聯社)
南非新任祖魯王卡茲維里提尼（中）遵循傳統習俗，以8頭乳牛與南非幣5萬元（約3537.52美元）為聘禮，迎娶新任祖魯皇后。(美聯社)

南非新任祖魯王（Zulu king）卡茲維里提尼近日遵循傳統習俗，以8頭乳牛與南非幣5萬元（約3537.52美元）為聘禮，正式迎娶瑪伊塞拉成為新任祖魯皇后。

卡茲維里提尼（Misuzulu KaZwelithini）的父親、在位近50年的祖魯王茲維里提尼（Goodwill Zwelithini）於3月12日因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）併發症逝世，享壽72歲。卡茲維里提尼的母親德拉米尼（Mantfombi Dlamini）也於4月29日過世，享壽65歲。

47歲的卡茲維里提尼與36歲的瑪伊塞拉（Ntokozo Mayisele）已育有兩子，分別是9歲與3歲。兩人5月6日向南非內政部登記結婚，卡茲維里提尼13日向新任皇后瑪伊塞拉的娘家送去聘禮。

南非新聞網站「艾歐爾新聞」（iolnews）日引述祖魯王室消息人士說：「我們正在農場內挑選最好的乳牛，將牠們送到瑪伊塞拉家。我們不會過夜，展示過我們的母牛後即刻返回。瑪伊塞拉家族要求8頭乳牛和南非幣5萬元現金，我們很高興承擔這項責任。」

南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLIVE）報導，卡茲維里提尼出生於南非，2歲時被送往母親德拉米尼的家鄉史瓦帝尼（Eswatini）度過童年，不久後回到南非就學，中學畢業後前往美國深造。

瑪伊塞拉則在南非完成學業，於2009年攻讀爵士和音樂文憑。

祖魯族（Zulu people）是南非族群中人數最多的一族，人口約有1100至1200萬，主要分布於瓜祖魯那他省（Kwazulu- Natal）。國王制度可追溯至1816年。

茲維里提尼於1971年12月繼承王位，是在位最久的國王，也以奢華生活方式而聞名。他與王室的財務長期以來是由瓜祖魯那他省政府提供，而他的生活方式與王室未來一直是個充滿爭議性的問題。

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