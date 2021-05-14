嫌它擋路…比利時小農移界碑 意外讓法國變小了

比利時一名農人日前在農作時移動界碑，竟無意中「重畫」法國與比利時兩國的邊界。(取材自臉書)

比利時一名農人日前在農作時，竟無意中「重劃」200年前立下的法國與比利時兩國的邊界，間接導致比利時的埃爾克利訥自治市（Erquelinnes）面積變大，而法國的羅克河畔布西尼市（Bousignies-sur-Roc）則因此變小。

據報導，該農夫似乎是為了避免這塊界碑擋住自己的曳引機，因此擅作主張將其搬動到距離原處約2.29公尺遠的地方，絲毫不知自己移動的界碑非同小可。

對此，埃爾克利訥自治市的市長拉沃（David Lavaux）開玩笑稱「我個人是很樂意見到我的市變大，但是羅克河畔布西尼的市長可不會同意」。

而羅克河畔布西尼市長韋洛內克（Aurélie Welonek）也開玩笑稱「我們不該因此爆發新的邊境 戰爭」。

據悉，比利時政府打算先跟該農民談談，並試圖請他將界碑移回原處，但若交涉無果，這起事件可能就會上升到外交層級，屆時將會召開法比邊界委員會，此會上次召開已經要追溯到1930年。

法比兩國的國界線長約620公里，依據來源是法蘭西王國與荷蘭聯合王國在1820年簽訂的《克特雷特條約》（Treaty of Kortrijk），此塊界碑從那時就一直屹立至今。