遇到怪咖顧客 特殊需求列30項 店員傻眼

星巴克店員遇到「奇葩顧客」提出13項特殊需求。(取財自twitter)

美國連鎖咖啡 店星巴克 員工喬斯（Josie）在社群 平台指出日前「遇到奇葩顧客」讓他萌生離職的念頭，這篇貼文已獲近33萬網友按讚，許多同業也深感共鳴還分享自己與「奧客」交鋒的歷程或照片。

星巴克點餐時能客製化，好比調整甜度或奶的種類。但喬斯遇到的這位顧客愛德華斯（Edwards）提出13項特殊需求顯然太超過了，好比「多點鮮奶油（Extra Whip）」、「多淋焦糖」、「多冰」、「鮮奶油（Heavy Cream，高過40% 脂肪的鮮奶油）」等。

另一名也在星巴克上工作的店員snackbunnny分享，自己曾遇過奧客說出30項特殊需求，讓她看著一大串點菜單直呼：「拳頭都硬了。」

網友Midwestny1說日前去星巴克點餐時，遇到一名客人堅持飲料加熱到攝氏37度，還跟店員強調「不是36度，也不是38度，我分得出其中的區別。」最後店員問她的名字，她還自稱「性感尤物」，讓Midwestny1當場翻白眼。

網友Scott Wilson建議星巴克應該安排2道排隊路線：「一道給想要喝咖啡的人，一道給胡說八道的自戀鬼。」

網友skijunkie表示：「在咖啡上加這麼多額外東西，根本就不是真的想喝或是喜歡咖啡的人啊！」