我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

羅德島州安靜社區爆該市最大槍擊案 九人受傷

遇到怪咖顧客 特殊需求列30項 店員傻眼

聯合新聞網
星巴克店員遇到「奇葩顧客」提出13項特殊需求。(取財自twitter)
星巴克店員遇到「奇葩顧客」提出13項特殊需求。(取財自twitter)

美國連鎖咖啡星巴克員工喬斯（Josie）在社群平台指出日前「遇到奇葩顧客」讓他萌生離職的念頭，這篇貼文已獲近33萬網友按讚，許多同業也深感共鳴還分享自己與「奧客」交鋒的歷程或照片。

星巴克點餐時能客製化，好比調整甜度或奶的種類。但喬斯遇到的這位顧客愛德華斯（Edwards）提出13項特殊需求顯然太超過了，好比「多點鮮奶油（Extra Whip）」、「多淋焦糖」、「多冰」、「鮮奶油（Heavy Cream，高過40% 脂肪的鮮奶油）」等。

另一名也在星巴克上工作的店員snackbunnny分享，自己曾遇過奧客說出30項特殊需求，讓她看著一大串點菜單直呼：「拳頭都硬了。」

網友Midwestny1說日前去星巴克點餐時，遇到一名客人堅持飲料加熱到攝氏37度，還跟店員強調「不是36度，也不是38度，我分得出其中的區別。」最後店員問她的名字，她還自稱「性感尤物」，讓Midwestny1當場翻白眼。

網友Scott Wilson建議星巴克應該安排2道排隊路線：「一道給想要喝咖啡的人，一道給胡說八道的自戀鬼。」

網友skijunkie表示：「在咖啡上加這麼多額外東西，根本就不是真的想喝或是喜歡咖啡的人啊！」

星巴克 咖啡 社群

上一則

嫌它擋路…比利時小農移界碑 意外讓法國變小了

下一則

「哥吉拉來了」日迷你消防車金山 趣味廣播爆紅

延伸閱讀

拍飲料廣告卻「假喝」歐陽娜娜遭酸：真的沒有演技

拍飲料廣告卻「假喝」歐陽娜娜遭酸：真的沒有演技
運動貴在執行 能走路就走路

運動貴在執行 能走路就走路
自帶杯可免費喝星巴克咖啡 他竟「帶桶來裝」

自帶杯可免費喝星巴克咖啡 他竟「帶桶來裝」
星巴克限時自帶杯免費喝咖啡 竟然有人帶桶來裝

星巴克限時自帶杯免費喝咖啡 竟然有人帶桶來裝

熱門新聞

梅琳達對於比爾蓋茲和艾普斯坦過從甚密十分不滿。路透

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

2021-05-08 11:18
輝瑞疫苗。(美聯社)

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

2021-05-10 10:02

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

2021-05-12 12:28
新冠疫情迫使汽車製造商在印度的工廠停工。 路透

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

2021-05-10 11:20
一名17歲女子在都柏林的霍斯火車轉乘站跌落月台與火車間的空隙。 圖／每日星報

惡男假裝吐口水使絆子 妙齡女跌落火車底

2021-05-10 08:05
菲律賓總統杜特蒂在電視直播接種中國國藥集團的新冠疫苗，引起多方抨擊。(美聯社)

菲律賓要求中方收回捐贈的國藥疫苗

2021-05-06 09:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道
90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到
CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩
124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力

124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力
傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案