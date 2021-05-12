康州71歲奶奶迷健身 打破30多項舉重紀錄

71歲健身阿嬤打破30多項紀錄。(臉書影片截圖)

美國 康乃狄克州71歲婦人狄菲（Mary Duffy）自59歲開始健身 ，期間打破30多項州際及世界紀錄，狄菲稱現在的身心狀態「比30年前好」。

英國媒體「每日郵報」（Daily Mail）報導，狄菲目前每周花20小時健身，她曾以硬舉113kg、臥推56kg、蹲舉79kg打破世界紀錄。

狄菲說年輕時曾試著上健身房，但沒有持續下去，直到她59歲那年母親去世時才開始認真健身：「我沉浸在母親過世的悲傷裡，身體胖到快80公斤，當時看到鏡中肥胖身影大受打擊心想：『我拒絕成為那樣的自己』，於是加入健身房。」

71歲健身奶奶打破30多項紀錄。（取材自Instagram）

她透露自己在1年內就甩肉22公斤：「我很快瘦下來，還意識到自己越來越愛健身，自此就維持這運動習慣。」

狄菲表示人們常根據她的年齡評判她：「很多人說我太老了不該舉重，但我總是一笑置之並告訴他們我的紀錄。」狄菲提到現在71歲的身形是她畢生以來最佳狀態：「我的身心狀態比我40歲時好」並稱人們的正面回饋鼓勵她前進。

狄菲不想看起來像一般的70歲奶奶，因為她也絕對不是典型奶奶。強調自己永遠不會放棄舉重：「即使我現在已不參賽了，我仍會持續鍛煉並保持健康。」