修很大…電梯自拍2關鍵 驚見美女、大叔同一人

看似「兩人合影」的照片，實際上只有一個人，照片中的美女上班族與大叔其實是同一個人。（取材自推特）

修圖軟體、美顏相機開始成為人們生活不可或缺的小工具，近來「男女變變變」的景象更是如雨後春筍般地出現。日前，一名日本推特 主分享了一張下班後的「美女自拍照」，眼尖的網友卻從照片中發現「2個關鍵」，不禁害怕了起來。

這名推特主在貼文中提到「下班後就去買東西了」，並附上一張甜美的自拍照。從相片中可以看到，一名年輕可愛的「美少女」上班族在電梯裡自拍，看似普通的照片卻被抓出細節，網友發現相片中站在後方的上班族大叔正巧也拿起手機 做出自拍動作，更可怕的是，該張相片的右下角印有那熟悉的浮水印，讓網友們再次想起了被FaceApp支配的恐懼。

這張看似「兩人合影」的照片，實際上只是一張正統的「自拍照」，畫面中清純甜美的上班族以及露出側影的中年男子，確確實實是「同一個人」。日本推特主「在宅のアーマー」時常在網路分享個人的「變身照」，相較於其他「隱姓埋名」的網紅們，「在宅のアーマー」則是相當坦蕩地在介紹欄上表明自己就是一位50歲左右的上班族大叔。

「在宅のアーマー」大方接受他人評論，目前「在宅のアーマー」的推特已累積近7000名粉絲，Instagram則有近1.2萬的追蹤者，相當具有人氣。