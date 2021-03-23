2歲童機上遺失巴斯光年 航空公司安排「出任務」返家

2歲童機上遺失巴斯光年「成功返家」。（取材自西南航空臉書）

美國 2歲男童哈根（Hagen）日前跟家人搭乘美國西南航空（Southwest Airlines）從加州 飛往德州。下機後哈根發現他最好的夥伴、動畫玩具總動員要角之一「巴斯光年」忘在飛機上。

哈根31歲的媽媽戴維絲（Ashley Davis）為了安撫哈根情緒，只好跟他說：「巴斯光年正執行太空任務。」最終西南航空不但物歸原主，還讓巴斯光年跟哈根體驗了一段特別的旅程。

紐約郵報（New York Post）報導，哈根搭乘的飛機最後降落在阿肯色州小岩城，工作人員留意到地上這個靴子上寫著「哈根」字樣的玩具，於是追蹤當天搭機旅客的名字找到物主哈根。

最後西南航空將巴斯光年寄給哈根，還附上巴斯光年在機場 、飛機駕駛座、飛機跑道「出任務」的照片，並以巴斯光年的名義留下「手寫信」：「致哈根指揮官：我很高興能在完成任務後回到你身邊。我稍早在小石城的機場跟航站探險，附上當時冒險的照片。我的旅途帶給我很多啟發，但我非常感恩能回到好夥伴身邊。」

戴維絲說這件事讓她感動到流淚，表示：「這個世界充滿良善，某人願意抽空為陌生人做這件事，對我們來說意義非凡。」

來源：facebook

來源：CBS Sacramento