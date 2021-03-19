我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

接到種族恐嚇電話 舊金山華埠金門幸運簽語餅店報警

妻子遭撞身亡 重傷夫忍痛攀卡車追兇30公里

綜合報導
男子爬上卡車，跟司機對峙30公里。（臉書影片截圖）
男子爬上卡車，跟司機對峙30公里。（臉書影片截圖）

49歲巴西男子佩雷拉（Anderson Antonio Pereira）載著47歲妻子桑德拉（Sandra）騎車兜風時，被36歲疑似嗑藥的卡車司機從後方追撞，造成桑德拉頭部受傷死亡，身負重傷的佩雷拉則從機車跳上疾駛的卡車，緊抓駕駛室側門，跟司機對峙長達30公里。

英國媒體每日郵報（Daily Mail）報導，佩雷拉2個月前才剛買這輛新車，期待周日帶妻子沿著海岸公路出遊，沒想到竟遇到這種憾事。

facebook.com/noticiaspopularescruzeiro/videos/vb.422008511714871/856694114912973/?type=3" data-allowfullscreen="true" >

當時卡車前方壓著撞壞的機車，但卡車司機不理會佩雷拉要他停車的請求，直到其他路過駕駛員插手阻止，他才停車。

卡車停下來之後，其他駕駛員將赤裸上身、精神不濟的卡車司機從車上拖下來，並在警方抵達現場前對他一陣拳打腳踢。

佩雷拉目前傷勢穩定復原，而育有一個26歲兒子的桑德拉隨後被直升飛機送往醫院，但因頭部重傷不治。肇事的卡車司機則被控謀殺罪。

英國 facebook

上一則

不滿馬來西亞將公民引渡至美國 北韓宣布斷交

下一則

小學生長這樣？日本新人女模 真實年齡驚呆網友

延伸閱讀

台灣乾旱影響蘋果與特斯拉晶片 台積電卡車運水救生產

台灣乾旱影響蘋果與特斯拉晶片 台積電卡車運水救生產

騎車兜風妻遭撞死 重傷夫忍痛攀卡車追兇30公里

騎車兜風妻遭撞死 重傷夫忍痛攀卡車追兇30公里
工業股已近高點 可考慮卡車股

工業股已近高點 可考慮卡車股
行駛華府I-295 卡車上掉落金屬梁 砸中路過汽車 1傷

行駛華府I-295 卡車上掉落金屬梁 砸中路過汽車 1傷

熱門新聞

哈利與梅根接受歐普拉訪問，衝擊英國王室形象。Getty Images

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

2021-03-11 06:45
威廉（左）與哈利兄弟情誼傳出生變。路透

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

2021-03-12 07:52
英國名嘴摩根。美聯社

英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌

2021-03-13 16:31
3月10日，倫敦一個報攤，報紙頭條紛紛選擇英國王室新聞。（美聯社）

哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情

2021-03-13 11:26
泰王罕見地與王后素提達（右）、貴妃席詩妮娜（左）留下排排坐同框照片。（取材自推特）

第二王后？貴妃詩妮娜「平起平坐」泰王、王后

2021-03-14 03:21
世衛首席科學家Soumya Swaminathan介紹，未來有望看到新冠疫苗更多的接種方法，不限於用注射器施打進手臂。(美聯社)

快看世界／疫苗未來 無需打針？世衛專家這樣預測

2021-03-17 11:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫
金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負
罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒
6度留字、塗鴉「殺死中國納粹」 華男被捕控罪

6度留字、塗鴉「殺死中國納粹」 華男被捕控罪

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹