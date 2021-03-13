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日本寺廟養兔除草… 暴增140隻為患 住持險崩潰

綜合報導
日本佐渡島的「兔子寺院」長谷寺，以寺內養育兔子和設立兔觀音聞名，如今卻因為飼養失當反造成寺內負擔。（取材自推特）
日本佐渡島的「兔子寺院」長谷寺，以寺內養育兔子和設立兔觀音聞名，如今卻因為飼養失當反造成寺內負擔。（取材自推特）

兔子是一種生育能力強大的動物，雖然外表可愛，但是飼育過程若是輕忽，也可能因為增生太多兔子，反而造成困擾。最近日本就有間寺院，因為兔子數量過於龐大，帶給院方負擔。

根據日本媒體報導，位於新潟縣佐渡島的長谷寺，因為寺內育養成群的兔子，以及設有「兔觀音」廣為人知，但最近卻傳出兔子數量太多，反而形成問題。寺院住持富田寶元表示，當初他覺得兔子可以幫忙除草，因此開始飼養。

富田指出，過去要維護寺院，一年就得花掉200萬日幣（約1.83萬美元），何況去年還遭遇颱風，造成的損壞評估需要2000萬日幣，才能修繕，讓寺廟的營運變得愈加困難。即使和佐渡觀光機構合力募款，金額也遠遠不足維持開銷，所以才興起了養兔子幫忙的念頭。

然而，在沒有做好去勢、雌雄分開管理之下，兔子數量無限膨脹，甚至一度來到接近140隻。而也因為兔子數量過多不僅反造成養育負擔，還讓飼育品質大幅滑落。在狹隘的空間內，讓許多兔子染病或受傷，富田這時才發現自己的疏忽已經闖下大禍。

如今在相關團體指導之下，富田改善了養育環境，並慢慢縮減養育的兔子數量，目前寺內的兔子約還剩下20隻，而最終目標則是降到個位數。不過由於富田已年過80，而兔子壽命約落在6到10年間，相關團體也表示，勢必仍需要他人的援手，才能永續養育這些兔子，陪伴牠們到生命盡頭。

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