88歲身材如20歲！德國奶奶健身抗癌

今年88歲的阿布登，50歲才開始健身。（取材自「DW中文- 德國之聲」臉書影片截圖）

德國 一名健身 教練納希達‧阿布登（Nahida Abden）已經88歲了，但身材還是維持得十分健美苗條，她表示，對她來說年齡只是數字，沒有什麼意義。

德國之聲報導，阿布登50歲時因為受傷，被醫生建議多運動而開始上健身房。但沒什麼運動習慣的她，一開始非常沒自信，上團體健身課時都會躲到最後一排。

不過後來隨著體能逐漸變好，她也活得更自信，不但積極運動，還參加了教練培訓課程。

成為健身教練後，阿布登也鼓勵其他女性走出舒適圈、訓練自己的身體，至今已經有上千名學生。有學員受訪表示，阿布登不只是老師，更像她們的媽媽，非常敬佩她的力量，希望未來也能像她一樣。

阿布登的健身習慣，還幫助她克服癌症 。她笑說，我之前去治療時都又笑又跳，十分樂觀，連醫生都開玩笑說要幫她拍照。

報導說，阿布登也鼓勵還沒有運動習慣的人，運動會豐富生活內涵，不要再只是每天忙工作下班吃吃喝喝了。