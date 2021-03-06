龐貝出土古羅馬禮車 保存完好 可能用於婚禮

龐貝考古公園聲明說，這輛禮車有鐵製的零件、銅和錫的裝飾，幾乎保存完整。（美聯社）

考古學家在西元79年被火山灰掩埋的龐貝古城的一棟郊區別墅，挖掘出一輛幾乎保存完好的古羅馬四輪禮車，龐貝考古公園總監歐薩納（Massimo Osanna）表示，這是首次有禮車出土，過去曾發現用於運輸和工作的馬車，但從未發現用於慶典、遊行 或婚禮的禮車。

這輛以鐵、銅和錫打造的禮車是在位於龐貝古城西北方約700公尺的朱利安那城（Civita Giuliana）一棟別墅的馬廄附近被挖出，地點距離2018年出土的三匹馬很近。

歐薩納表示：「這是非比尋常的發現，讓我們更了解古代世界。」

他說：「古代資料指向這是女祭司和女士用馬車，不排除可能用於與結婚有關的儀式，帶領新娘前往她的新家。」

義大利 文化部也稱這輛禮車為獨一無二、史無前例的發現。

龐貝考古公園聲明說，這輛馬車有鐵製的零件，美麗的銅和錫裝飾，以及韁繩和花飾，幾乎保存完整。

古考學家在1月7日發現這輛禮車，由於禮車的部分材質很脆弱，必須小心翼翼挖掘出土，包括用特殊的技術，例如在空隙處灌入塑膠製模，以保存所有已分解的有機物的痕跡，連韁繩的痕跡都保存下來，得以顯露馬車的所有細節。