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「街角等妳」印尼癡情翁苦守45年 直到逝前仍未與摯愛重逢

綜合報導
阿里芬風雨不改的守候，盼望與愛人重遇的一刻。（取材自推特）
阿里芬風雨不改的守候，盼望與愛人重遇的一刻。（取材自推特）

愛情最美滿的結局當然是開花結果，近日印尼一位伯伯唯美而遺憾的愛情故事在網上瘋傳，大批網友被老一輩的忠貞及真誠而感動。這位伯伯年輕時與心愛的女生因當時社會政局動盪被迫分離，兩人當初約好，待局勢穩定後要在街角的商店前重逢，詎料伯伯一等就是一生。

香港01報導，本來住在印尼東爪哇島城市瑪琅（Malang）的伯伯阿里芬（Arifin），在70年代的亂世中遇上心愛的女人。當時印尼正爆發政治衝突及動亂，兩人被迫分隔二地，阿里芬與心儀女生分離前曾許下承諾，待政局穩定後，要回到街角的一間商店見面，不見不散。

阿里芬風雨不改的守候，盼望與愛人重遇的一刻。（取材自推特）
阿里芬風雨不改的守候，盼望與愛人重遇的一刻。（取材自推特）

自那天起，信守承諾的阿里芬每日也去同一位置等候，一等便是45年，可惜仍未見心愛的女生出現，但他從沒放棄，依然風雨不改的守候，盼望與愛人重遇的一刻。有網友開始留意到阿里芬，更在網上分享他的故事，引來大批網友討論。

網友亦分享阿里芬的相片，可見他坐在街角，即使面露倦容，亦不願回家休息，一直堅持等待摯愛的出現。至2017年4月8日，阿里芬被路人發現他暈倒在行人路上，臉上更有明顯傷痕，估計是因車禍受傷，遂將他送到醫院接受緊急治療。

有網友亦拍到在阿里芬常出現的街角位置，貼上寫有「自1970年起，日夜的苦守，只為...
有網友亦拍到在阿里芬常出現的街角位置，貼上寫有「自1970年起，日夜的苦守，只為信守一個承諾，等待最愛的到來，這是愛情的力量」的訃聞悼念他。（取材自推特）

當晚，阿里芬仍未見到失散多年的女友，他在醫院呼出最後一口氣，正式結束他苦守承諾的日子。阿里芬的身分、背景其實仍無人得知，但大家亦被他深情與專一而感動；有網友指，以前讀小學時經常見到阿里芬，指他非常友善，也不時面露微笑，而更多時候他則在沉思。

有網友拍到在阿里芬常出現的街角位置，牆上貼有寫着「自1970年起，日夜的苦守，只為信守一個承諾，等待最愛的到來，這是愛情的力量」的訃聞悼念他。

印尼 車禍 香港

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