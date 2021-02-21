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泰國宋卡老城申請世遺 金色美人魚雕像見證歷史

中央社
金色美人魚雕像，襯著藍天白雲大海，是宋卡最出名的景點之一。（中央社）
金色美人魚雕像，襯著藍天白雲大海，是宋卡最出名的景點之一。（中央社）

泰國南部宋卡市是一個融合馬來、泰國、歐洲及華人文化的城市，宋卡居民齊心協力，透過由下往上的在地力量，要讓世界看到宋卡豐富的歷史和文化。

宋卡市（Songkhla）面對泰國灣，緊鄰宋卡湖，除了是漁港之外，從十世紀開始就是重要的貿易港口，歐洲商人和中國商人都會到此交易。

宋卡古名來自馬來語的Singora，意思是獅子山，傳說是航海家從外海看到宋卡有座山形似獅子而得名。17世紀初這裡曾建立宋卡蘇丹王國，後來遭大城王朝擊敗；18世紀開始，來自廣東和福建的華人開始在宋卡經商，進一步成為當地的權貴。

現在的宋卡老城不再是當年的貿易大港，商業重鎮轉往西南方、車程約一小時的合艾。宋卡老城轉變為一個安靜、略顯疲態且人口外流的小城。但宋卡豐富的歷史和文化，讓宋卡人在十年前開始準備，要向聯合國教科文組織申請成為世界遺產。

宋卡老城有融合中華文化的老建築，也有反映歐洲和伊斯蘭風格的建築形式，這些建築現在多數仍在使用，有的是咖啡館、餐廳，有的則販賣紀念品。

泰國觀光暨體育部、宋卡市政府和當地社區以及大學合作，在老城區內的建築牆壁繪上各式各樣的壁畫，吸引遊客在老城區內尋寶，同時有機會看遍老城區內的建築；宋卡市政府也計畫整修老城區的建築。

當地社群的努力更是申遺關鍵。宋卡人成立非營利組織宋卡遺產學會，透過活動和展覽，致力促進並保存宋卡文化。當地好幾棟建築物改裝成為博物館，免費讓人參觀；還有著名的碾米廠合和興已經改建成為一處對外開放的公共空間，是宋卡社區改造的指標建築物。

宋卡除了老城區吸引不少觀光客外，離老城區約10 分鐘車程的撒米拉海灘也是遊客熱點，多數人是為了金色美人魚雕像而來。

金色美人魚雕像的由來有多種傳說，有一說是一個宋卡女孩和水手戀愛，當女子懷孕時，水手卻再度啟航。女子為了等待水手，天天到撒米拉海灘等待。沒有等到水手的女子最終化成了美人魚雕像，永遠駐守在海灘上。

金色美人魚雕像其實是1966年由雕刻家吉德打造，向泰王拉瑪二世和三世時代的詩人順通（Sunthorn Phu,1786-1855）的作品Phra Aphai Mani致敬。這部作品一部分講述Phra Aphai Mani王子在航海旅行中和美人魚相戀的故事。

金色美人魚雕像還是宋卡最出名、最能吸引人潮的景點，同時也見證著宋卡老城的興衰起落。

泰國南部宋卡市充滿豐富的歷史和文化，泰國政府和大學以及藝術家合作，在宋卡老城的牆...
泰國南部宋卡市充滿豐富的歷史和文化，泰國政府和大學以及藝術家合作，在宋卡老城的牆壁繪上壁畫，呈現宋卡人的生活記憶。（中央社）
泰國南部宋卡市充滿豐富的歷史和文化，當地的華人碾米廠合和興是知名景點，也是當地社...
泰國南部宋卡市充滿豐富的歷史和文化，當地的華人碾米廠合和興是知名景點，也是當地社區改造的指標性建築物。（中央社）

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