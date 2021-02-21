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世界最老大型啤酒廠埃及現蹤 距今5000多年

綜合報導
埃及旅遊及文物部14日表示，埃及與美國的聯合考古團隊在埃及南部一處古老墓地發現一座據信有5000多年歷史的啤酒廠。（取材自facebook.com/moantiquities）
埃及旅遊及文物部14日表示，埃及與美國的聯合考古團隊在埃及南部一處古老墓地發現一座據信有5000多年歷史的啤酒廠。（取材自facebook.com/moantiquities）

埃及旅遊及文物部表示，埃及與美國的聯合考古團隊在埃及南部一處古老墓地發現一座據信有5000多年歷史的啤酒廠，且生產規模龐大。

中央社引述法媒報導，埃及旅遊及文物部在社群媒體臉書發表聲明說，聯合考古團隊在索哈省北阿拜多斯遺址發現好幾個釀酒「單位」，各由約40個排成2排的陶甕組成。

聲明引述埃及古蹟最高委員會秘書長瓦奇瑞表示，這座古啤酒廠的年代很可能追溯至納爾邁國王時期，因此據信為「世上最古老的高產量啤酒廠」。

納爾邁統治時期距今5000多年，他創立埃及第一王朝，統一了上下埃及。

聲明還指出，英國考古學家在20世紀初期率先發現這座古啤酒廠的存在，卻無法確認位置。如今埃及與美國的聯合考古團隊「成功重新找到它的位置，並發現內部組成」。

瓦奇瑞表示，這座古啤酒廠共有八個大型區域，每區都是一個「啤酒製造單位」，裡面的陶甕用來加熱穀物和水的混合物，以生產啤酒。

這支考古團隊由美國紐約大學考古學家亞當斯與普林斯頓大學學者維夏克共同領導。亞當斯說，研究發現，這座古啤酒廠產量龐大，一度可生產約2萬2400公升的啤酒。

亞當斯還表示，這座啤酒廠「可能為了供應埃及國王墓地內舉行的王室儀式，才特別蓋在這個地點。挖掘這些墓地遺址的過程中，發現在獻祭儀式中使用啤酒的證據」。

美國 社群媒體 紐約大學

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