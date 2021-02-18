遊客爆量！日本嚴島神社要收「入島稅」

日本著名的「海上鳥居」世界遺產嚴島神社所在的廣島縣境內島嶼宮島，將推出入島觀光就每人徵收100日圓的「入島稅」制度，期望透過觀光客帶動的入島稅稅收，填補當地政府瀕臨極限的財政支出。（歐新社）

「就算是小學生，入島也要交稅？」位於日本 廣島縣的宮島擁有著名的「海上鳥居」世界遺產——嚴島神社，但隨著觀光 客爆量的負荷壓力，廣島縣決定將推出每人100日圓（約0.95美元 ）的「入島稅」，期望透過觀光客帶動的入島稅稅收，填補當地政府瀕臨極限的財政支出、維護宮島自然觀光環境與公共設施。

遊客爆增 1年436萬人造訪

宮島因為島內遠近馳名、將近1400多年的古蹟嚴島神社而廣受歡迎，1996年嚴島神社被登錄為世界文化遺產後，來自全球各地的觀光客更是年年爆增，近5年的統計數據，宮島平均一年觀光客就可以達到436萬人次；雖然讓當地的觀光業蓬勃發展、帶動周邊極為可觀的經濟效益，但另一方面對於廿日市市宮島而言，大量的觀光人流著實也是不小的負荷壓力。

據廿日市市的官方紀錄，原本當地針對觀光事業的來客數預想，是一年300萬人左右，因此相關的公共設施如公廁、觀光設施和交通運輸整備，是以300萬人為預期作規畫。

入島稅金的用途將作為嚴島神社周邊的自然環境保育、宮島在地設施維護等。（歐新社）

保護生態 市府研擬徵收方案

但接近2010年代前後，廿日市市就注意到了觀光趨勢不斷成長的現象，在2012年觀光客已經突破400萬人，在地負荷的能量越來越逼近極限，地方政府苦思如何增加經費，好拓展設施以及在地自然環境的保護，因此才催生了「入島稅」的議案，針對所有來到宮島的人們徵收一定額度的稅金，將這筆資金作為永續經營宮島在地觀光之用。

宮島平均一年觀光客就可以達到436萬人次，雖然讓當地的觀光業蓬勃發展、帶動周邊極為可觀的經濟效益，但另一方面對於廿日市市宮島而言，大量的觀光人流著實也是不小的負荷壓力。（歐新社）

嚴島神社擁有悠久歷史的古老神社因年久失修，自2019年6月起就陸續開始進行神社內部東迴廊、貴賓室等處的修復工程。圖為被海水淹沒的鳥居。（新華社）

2019年，宮島的一年觀光人次，已經來到史上最高紀錄的463萬人，公用垃圾桶和公廁數量不足、環境垃圾處理、公共設施修繕等連帶的疑難雜症，隨著入島稅的議案又落到了新任市長松本太郎手上。

「入島者一律課稅，這對原本就住在這裡的島民太不公平了吧？」推動入島稅要面臨的難題之一是在地民意。因為初期的議案中，將所有入島者都畫入必須課稅的對象，但宮島當地也有不少居民本來就是會搭乘交通船往返、或前往廣島縣通勤，他們並不是所謂的觀光客，這些本來就在納稅的居民是否也被列為徵收對象？每次搭船都要徵收嗎？就引發了市民的正反議論。

最常見的反對意見是：「為什麼我回家還要被徵稅啊？」而支持者的在地意見認為，基於對家鄉地方活化、保護地方人文自然景觀的目的，100日圓的稅金額度可以接受，也是讓地方政府財政有點餘裕、回饋給在地建設。

嚴島神社擁有悠久歷史的古老神社因年久失修，自2019年6月起就陸續開始進行神社內部東迴廊、貴賓室等處的修復工程。圖為被海水淹沒的鳥居。（新華社）

入島稅的具體政策，則是到了2020年大致底定，關於先前引發爭議徵收對象與方式，也明確設定為：搭乘旅客交通船的乘客徵收100日圓（涵蓋在船票費用中），而因工作需要頻繁往來宮島的業者，則是每人一年收取一次500日圓，以及在宮島島民基於通勤上班上學需要者，免除入島稅徵稅。

另一方面，徵稅對象不只包括成人，2021年1月的入島稅方案裡，未成年與小學生也被列入其中，原因是這些學童也會使用到公廁、垃圾桶等公共設施，因此納入徵收對象；但如果是校外教學旅行等教育目的，則可以免除。

若以近5年平均一年觀光客436萬來算，廿日市市推估入島稅的收入，約可達3億4000萬日圓（約324萬美元）。但2020年以來的疫情已經讓海內外觀光客崩盤銳減，現下雖然已經有了稅收方案，但廿日市市政府也坦承，原本預期應該在2021年實施的入島稅，目前都還沒有確定正式推行的時間。入島稅將於今年3月送交市議會，初步預期是至少還要一年之後才會推動。

不是首例 沖繩竹富島早實施

宮島的入島稅引起不少新聞關注和在地討論，不過類似的稅收方案其實也並非首創，沖繩每年約有50萬人次觀光的竹富島，從2019年9月開始徵收每人300日圓的「入域料」，同樣是作為自然景觀維護之用，為日本全國第一個開始收取入島稅金的案例。

嚴島神社1999年遭遇颱風侵襲，被列為國寶的神社本殿遭到嚴重破壞。（路透）

2004年遭遇颱風侵襲的嚴島神社。（路透）