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加州老兵皮夾掉南極 53年後物歸原主

編譯周辰陽
加州聖地牙哥居民葛理遜近日收到他在1960年代於南極服役時遺失的皮夾，3日向記者展示他的軍人身分證。（美聯社）
加州聖地牙哥居民葛理遜近日收到他在1960年代於南極服役時遺失的皮夾，3日向記者展示他的軍人身分證。（美聯社）

加州聖地牙哥的91歲居民葛理遜（Paul Grisham）曾在海軍服役，53年前曾以氣象專家身分派駐南極13個月，期間不慎遺失皮夾，直到最近才物歸原主，也讓他重新回憶起人在「世界盡頭」的那一段寶貴時光。

美聯社報導，葛理遜出身於亞利桑那州，1948年加入海軍，先成為氣象技術員，隨後當上氣象預報員。1967年獲派加入「深凍行動」（Operation Deep Freeze），出發前往南極支援民間科學家。

加州聖地牙哥居民葛理遜近日收到他在1960年代於南極服役時遺失的皮夾，重新回憶起...
加州聖地牙哥居民葛理遜近日收到他在1960年代於南極服役時遺失的皮夾，重新回憶起人在「世界盡頭」的那一段寶貴時光。（美聯社）

葛理遜告訴記者，當時他30多歲，已婚、育有兩名小孩，一踏上南極仍興奮地又跳又叫。儘管他在執行任務期間弄丟皮夾，但時間太過久遠，連他自己後來都忘了。

直到2014年時，南極羅斯島（Ross Island）的麥摩杜站（McMurdo Station）要拆除一棟建物，才有人在一個置物櫃後方找到他的皮夾。一群業餘偵探頻繁透過電郵、臉書Message與信件聯繫，才得以將皮夾循線輾轉送還給1977年退伍的葛理遜。

葛理遜日前收到遺失超過半世紀的皮夾，向記者展示保存良好的軍人身分證、駕照、防核生化攻擊小卡、啤酒配給打孔卡、扣繳憑單與匯款給當時妻子的收據。

加州聖地牙哥居民葛理遜近日收到他在1960年代於南極服役時遺失的皮夾，3日向記者...
加州聖地牙哥居民葛理遜近日收到他在1960年代於南極服役時遺失的皮夾，3日向記者展示保存良好的軍人身分證、駕照、防核生化攻擊小卡等文件。（美聯社）

葛理遜承認「真的太震驚了」，也指很多人折騰很久才查到他的下落，同時還回憶道，很難掌握南極的遼闊與遙遠，那時最大的奢侈就是每天下班喝上一杯馬丁尼，還有每周一次用短波無線電跟妻子講話。

駕照 加州 聖地牙哥

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