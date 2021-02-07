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網紅後媽偷吃小15歲繼子 還結婚生娃

聯合新聞網
俄國網紅巴曼雪娃與小自己15歲的繼子譜出「母子戀」戀情，並在去年結婚，近日她順利產下女兒。（取材自Instagram）
俄國網紅巴曼雪娃與小自己15歲的繼子譜出「母子戀」戀情，並在去年結婚，近日她順利產下女兒。（取材自Instagram）

俄國35歲網紅巴曼雪娃（Marina Balmasheva）與小自己15歲的繼子譜出「母子戀」戀情，並在去年結婚。她們最近傳出好消息，巴曼雪娃在1月底產下21歲繼子弗來德莫的女兒，她也在自己的Instagram上貼出兩人溫馨互動畫面，並透露她年輕的丈夫對育兒有時會「手忙腳亂」。

根據「每日郵報」報導，影片中，弗來德莫拿著花束走進病房，並從護士手中接過嬰兒，輕輕的親了一下，並和嬰兒一起躺在床上，邊用關愛的眼神摸著女兒的頭，畫面十分溫馨。

為了讓自己看起來更年輕，巴曼雪娃曾做過包括胸部整形在內的多次整形手術，這也使她必須使用奶瓶來為嬰兒餵奶。她說，弗來德莫想要幫忙照顧女兒，卻常常失敗，有一次甚至為了哄女兒睡著，搖嬰兒車花了兩個小時，讓她好氣又好笑。

巴曼雪娃在22歲時嫁給前夫阿勒克西，並成為當時年僅7歲的弗來德莫的繼母，兩人的關係在弗來德莫19歲離家讀大學、放假回家時產生變化，巴曼雪娃開始和兒子出軌。阿勒克西則指控她引誘自己的兒子「他很純真，甚至沒交過其他女朋友」，「即使我在家時，他們也毫不顧忌的發生關係。」

巴曼雪娃對自己現在的生活很滿意，敘述自己和前夫的婚姻是「虛假」的，她說：「我會後悔破壞了這個家庭嗎？答案同時是也是否」、「我對我破壞了『爸爸媽媽』形式的穩定感到羞恥，我的前夫是個好人，但我不會想再回去跟他一起，現在的我有愛著的人，同時也被愛著。」

俄國網紅巴曼雪娃與小自己15歲的繼子譜出「母子戀」戀情，並在去年結婚，近日她順利...
俄國網紅巴曼雪娃與小自己15歲的繼子譜出「母子戀」戀情，並在去年結婚，近日她順利產下女兒。（取材自Instagram）

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