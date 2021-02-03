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疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

信邪教？印度夫妻殺2女兒 稱因收到「神聖訊息」

聯合新聞網
夫妻宣稱收到「神聖訊息」指示得殺死2女兒。照片為全家福。（取材自thenewsminute）
夫妻宣稱收到「神聖訊息」指示得殺死2女兒。照片為全家福。（取材自thenewsminute）

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，印度50歲女性娜督（Padmaja Naidu）和丈夫普魯肖坦（Purushottam）日前殺死27歲女兒阿雷雅（Alekhya）跟22歲女兒沙迪雅（Sai Divya）。夫妻倆宣稱收到「神聖訊息」指示，得犧牲女兒性命才能安撫超自然力量。

報導指出，警方於晚上8點接到鄰居打來的抱怨電話，表示普魯肖坦的家中傳來「喧鬧聲」和「大聲的尖叫」。警方趕到現場發現阿雷雅陳屍在1樓的法會室，前額嚴重受傷；沙迪雅則躺在樓上臥室的一處血泊中。夫妻倆稱先用三叉戟刺傷女兒，再拿啞鈴打死她們。

警方提到這家人從COVID-19疫情爆發後就一直定期祈禱，但有點走火入魔：「他們大多數時間都待在家裡。被逮捕時感覺被催眠了，說我們帶來惡魔，還要求將女兒屍體留置房子裡1天，說女兒會重生。」 任職副校長的普魯肖坦在這起謀殺案前連續祈禱了3天。

遇害的大女兒阿雷雅曾擔任森林官員，正準備考公務員，而小女兒沙迪雅則在音樂學校任教，兩人都是因為印度的封城令返回家中。目前這對夫妻正在接受評估，決定是否須要治療他們的心理問題。

印度 疫情 封城

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