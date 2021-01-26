美聯邦參議員桑德斯翹腳照暴紅 加總理湊熱鬧
加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）日前在社群平台（Twitter）上傳自己在官邸前草坪召開記者會的照片，背景卻多了現在紅遍網路的美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）雙手交叉翹腳坐在椅子上的圖像。
來源：YouTube
中央社報導，杜魯多借用的這張桑德斯翹腳照，是媒體在美國總統拜登20日就職大典捕捉到的鏡頭，只見桑德斯穿著一身路人阿伯風格的外套，雙手戴著手套，翹腳坐在椅子上。
照片一曝光，全球網友瘋狂創作各種迷因（meme）。
佛州滑雪服裝公司Burton Snowboards表示，旗下網站過去幾天來的訪問量暴增。就在桑德斯照片引起網友熱烈關注時，他身上穿的同款羽絨外套開始狂銷，20日的銷量是前17天總銷量的兩倍以上，且兩款顏色、所有尺寸的同款商品，都在三日內售罄。除此之外，桑德斯手上那款手套的銷量也大增。住在佛蒙特州的埃利斯（Jen Ellis）是一位老師，多年前送給桑德斯這一雙手套，她20日晚上宣布，她製作的同款手套已全數賣光。
杜魯多近日也借用這張紅圖的魅力，並以小兒子日前在爸爸開記者會時從後方宅邸窗戶偷瞄為哏，推文說：「我兒子一個月前左右不請自來我的記者會也就算了。」
杜魯多話鋒一轉，指著以Photoshop軟體加到他身影後方的桑德斯翹腳照說「可是這樣」就不OK，並警告民眾「如今不是旅行的時候，留在家裡，我意思是說留在自己家裡」。
桑德斯20日的「路人阿伯」造型超夯，除被修圖坐上「冰與火之歌：權力遊戲」的「鐵王座」，也被「安排」與1945年的小羅斯福總統（Franklin D. Roosevelt）、邱吉爾（Winston Churchill）及史達林（Joseph Stalin）排排坐。
上一則
權力核心脫北！北韓駐科威特代理大使投奔南韓
下一則
FB留言