我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2529萬例 死亡破42萬人

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

美聯邦參議員桑德斯翹腳照暴紅 加總理湊熱鬧

綜合報導
加拿大總理杜魯多（前）上傳自己在官邸前草坪召開記者會的照片，背景卻多了現在紅遍網路的美國參議員桑德斯雙手交叉翹腳坐在椅子上的圖像。（取材自推特）
加拿大總理杜魯多（前）上傳自己在官邸前草坪召開記者會的照片，背景卻多了現在紅遍網路的美國參議員桑德斯雙手交叉翹腳坐在椅子上的圖像。（取材自推特）

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）日前在社群平台（Twitter）上傳自己在官邸前草坪召開記者會的照片，背景卻多了現在紅遍網路的美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）雙手交叉翹腳坐在椅子上的圖像。

來源：YouTube

中央社報導，杜魯多借用的這張桑德斯翹腳照，是媒體在美國總統拜登20日就職大典捕捉到的鏡頭，只見桑德斯穿著一身路人阿伯風格的外套，雙手戴著手套，翹腳坐在椅子上。

照片一曝光，全球網友瘋狂創作各種迷因（meme）。

佛州滑雪服裝公司Burton Snowboards表示，旗下網站過去幾天來的訪問量暴增。就在桑德斯照片引起網友熱烈關注時，他身上穿的同款羽絨外套開始狂銷，20日的銷量是前17天總銷量的兩倍以上，且兩款顏色、所有尺寸的同款商品，都在三日內售罄。除此之外，桑德斯手上那款手套的銷量也大增。住在佛蒙特州的埃利斯（Jen Ellis）是一位老師，多年前送給桑德斯這一雙手套，她20日晚上宣布，她製作的同款手套已全數賣光。

杜魯多近日也借用這張紅圖的魅力，並以小兒子日前在爸爸開記者會時從後方宅邸窗戶偷瞄為哏，推文說：「我兒子一個月前左右不請自來我的記者會也就算了。」

杜魯多話鋒一轉，指著以Photoshop軟體加到他身影後方的桑德斯翹腳照說「可是這樣」就不OK，並警告民眾「如今不是旅行的時候，留在家裡，我意思是說留在自己家裡」。

桑德斯20日的「路人阿伯」造型超夯，除被修圖坐上「冰與火之歌：權力遊戲」的「鐵王座」，也被「安排」與1945年的小羅斯福總統（Franklin D. Roosevelt）、邱吉爾（Winston Churchill）及史達林（Joseph Stalin）排排坐。

民主黨參議員桑德斯20日在美國總統就職典禮上，全身包緊緊造型的照片在網上瘋傳，他...
民主黨參議員桑德斯20日在美國總統就職典禮上，全身包緊緊造型的照片在網上瘋傳，他當天穿的禦寒服裝也因此暴紅熱賣，不到三日就被網友搶購一空。（路透）

桑德斯 杜魯多 美國

上一則

權力核心脫北！北韓駐科威特代理大使投奔南韓

下一則

三星少主李在鎔不上訴將被關 韓人擁青瓦台「請願特赦」

延伸閱讀

桑德斯回應爆紅迷因 期許拜登團結美國人

桑德斯回應爆紅迷因 期許拜登團結美國人
「疫苗製造、配送」拜登1.9兆元紓困案優先要務

「疫苗製造、配送」拜登1.9兆元紓困案優先要務
白宮前發言人桑德斯 將宣布選阿肯色州州長

白宮前發言人桑德斯 將宣布選阿肯色州州長
NYU學生利用谷歌地圖 把參議員桑德斯帶到世界各地

NYU學生利用谷歌地圖 把參議員桑德斯帶到世界各地

熱門新聞

甘東蘭穿著火辣，卻也因此惹來非議。 圖擷自甘東蘭YouTube

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

2021-01-21 08:47
圖為中國武漢的新冠肺炎加護病房。（路透）

研究：新冠重症痊癒者 每8人就有1人在5個月內死亡

2021-01-18 05:07
加拿大籍華裔毒梟謝志樂（Tse Chi Lop，音譯）已在荷蘭被捕。他據稱是亞洲最大犯罪組織首腦，也是全球頭號通緝犯之一。路透

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

2021-01-24 10:25
男子托洛奇科去年跟情趣娃娃結婚。 圖／取自yurii_tolochko IG

男與情趣娃娃結婚 妻送修他跟奇怪物體「外遇」

2021-01-18 07:02
南韓美食主播Hamzy日前稱「泡菜是韓國的」，引起中國網友不滿，指辱華而遭到中方經紀公司解約。新浪微博

「泡菜是韓國的」...南韓吃播正妹被控辱華 先道歉後變臉 遭中方解約

2021-01-19 06:16
一項印度研究發現，素食者和O型血的人血清抗體陽性率較低，代表他們比較不容易感染新冠肺炎。(Photo by Louis Hansel @shotsoflouis on Unsplash)

印度研究：素食者和O型血人染新冠肺炎機率較低

2021-01-18 10:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年
支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算

支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算
川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理
中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了
巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難