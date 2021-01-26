美聯邦參議員桑德斯翹腳照暴紅 加總理湊熱鬧

加拿大總理杜魯多（前）上傳自己在官邸前草坪召開記者會的照片，背景卻多了現在紅遍網路的美國參議員桑德斯雙手交叉翹腳坐在椅子上的圖像。（取材自推特）

加拿大總理杜魯多 （Justin Trudeau）日前在社群平台（Twitter）上傳自己在官邸前草坪召開記者會的照片，背景卻多了現在紅遍網路的美國 聯邦參議員桑德斯 （Bernie Sanders）雙手交叉翹腳坐在椅子上的圖像。

來源：YouTube

中央社報導，杜魯多借用的這張桑德斯翹腳照，是媒體在美國總統拜登20日就職大典捕捉到的鏡頭，只見桑德斯穿著一身路人阿伯風格的外套，雙手戴著手套，翹腳坐在椅子上。

照片一曝光，全球網友瘋狂創作各種迷因（meme）。

佛州滑雪服裝公司Burton Snowboards表示，旗下網站過去幾天來的訪問量暴增。就在桑德斯照片引起網友熱烈關注時，他身上穿的同款羽絨外套開始狂銷，20日的銷量是前17天總銷量的兩倍以上，且兩款顏色、所有尺寸的同款商品，都在三日內售罄。除此之外，桑德斯手上那款手套的銷量也大增。住在佛蒙特州的埃利斯（Jen Ellis）是一位老師，多年前送給桑德斯這一雙手套，她20日晚上宣布，她製作的同款手套已全數賣光。

杜魯多近日也借用這張紅圖的魅力，並以小兒子日前在爸爸開記者會時從後方宅邸窗戶偷瞄為哏，推文說：「我兒子一個月前左右不請自來我的記者會也就算了。」

杜魯多話鋒一轉，指著以Photoshop軟體加到他身影後方的桑德斯翹腳照說「可是這樣」就不OK，並警告民眾「如今不是旅行的時候，留在家裡，我意思是說留在自己家裡」。

桑德斯20日的「路人阿伯」造型超夯，除被修圖坐上「冰與火之歌：權力遊戲」的「鐵王座」，也被「安排」與1945年的小羅斯福總統（Franklin D. Roosevelt）、邱吉爾（Winston Churchill）及史達林（Joseph Stalin）排排坐。