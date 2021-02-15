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英國「1元婚戒」暴紅 網友爭論：愛只值這樣？

聯合新聞網
英國商店「Poundland」以店內商品多賣1英鎊而知名，最近重新推出產品「1元婚戒」在網路引起熱烈討論。(取材自臉書)
英國商店「Poundland」以店內商品多賣1英鎊而知名，最近重新推出產品「1元婚戒」在網路引起熱烈討論。(取材自臉書)

英國商店「Poundland」以店內商品多賣1英鎊而知名，最近重新推出產品「1元婚戒」在網路引起熱烈討論。該產品曾在2019年的情人節推出，一周內就熱賣2萬個，不但打破一般人對婚戒的高貴印象，也讓網友重新思考起「愛情的價值」。

根據英國太陽報報導，該產品一開始是被當作「樣品戒」，讓情侶在遇到認為剛好的求婚時機時，手邊能夠有個應急的戒指先求婚，之後可再自行挑選真正的婚戒。該產品推出眾多不同款式，各種尺寸、指環顏色、寶石形狀都有，且都只標價1英鎊。

該商品引起兩方論戰，有些網友認為一元婚戒很有用處，「需要戴戒指轉換心情的時候很好用」、「如果我們兩人真心相愛，我會很驕傲地戴上這戒指」、「愛不會被婚戒的價格所定義」；但也有許多網友表示反對，「我絕不會接受這種求婚」、「只是製造一大堆沒有人要的廉價垃圾」。

該公司社群媒體上關於該產品的貼文已累積破千讚和4000多則留言。公司發言人表示，「有注意到網上討論熱烈，由於疫情關係，目前（英國）封城情況仍然嚴峻，我們希望這些商品在珠寶店重新開放以前，能成為搭起人們緣分的橋梁。」

英國 社群媒體 疫情

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