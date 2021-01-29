我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

什麼行業最危險？ 舊金山加大：廚師染疫病歿最多

GameStop之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

他獨闖廢棄遊樂園「拍下這一幕」 嚇壞百萬網友

綜合報導
一名日本網友提到，自己單獨前往一座荒廢36年的遊樂園，在樂園中他錄下一段超詭異影像並PO上網，隨即引來大批網友瘋傳。（取材自推特）
一名日本網友提到，自己單獨前往一座荒廢36年的遊樂園，在樂園中他錄下一段超詭異影像並PO上網，隨即引來大批網友瘋傳。（取材自推特）

世界上不少廢棄的遊樂園、醫院或學校等，因為沒人管理和修繕，無論是建築外觀或內部設施都變得殘破不堪，在設施破敗的情況下，建築內部異常陰森，吸引許多民眾前往探險試膽。日前就有一名日本網友在推特（Twitter）上PO文提到，自己單獨前往一座荒廢36年的遊樂園，在樂園中他錄下一段超詭異影像並PO上網，隨即引來大批網友瘋傳，網友也紛紛猜測其中的恐怖傳說。

原PO在文中表示，自己近日單獨前往位在日本滋賀縣的一座遊樂園，該遊樂園已荒廢超過36年，遊樂設施幾乎損毀，有些鐵製設施都已生鏽泛黃。

然而在他準備靠近摩天輪前，竟發現摩天輪自發性的轉動起來，而且聲音還異常大聲，在很遠的地方都能聽到。原PO提到，這座廢墟的摩天輪還能保持旋轉，而且有些車廂還可以搭乘，「只是如果風停了，你可能就無法返回」。

從影片中可看出，每個摩天輪的車廂玻璃都已損毀，鐵製的車廂經過長時間風吹日曬雨淋也都變得老舊生鏽，但摩天輪竟然還能正常轉動，讓網友都感到相當意外。

畫面一曝光後，立刻吸引超過132萬人次觀看、2萬人轉發，部分網友推測可能是有股神祕力量在推著摩天輪轉動，因為壞掉的摩天輪不太可能自己轉動，各種都市傳說跟著流傳，但也有人認為，應該只是自然風造成摩天輪轉動。

日本 股神 推特

上一則

她回家見煮一半雞塊 驚覺陌生人「寄生」天花板

下一則

韓美去年因新冠疫情推遲聯合軍演 今年怕又生變…

延伸閱讀

NBA／溫馨！柯瑞手比31致敬前輩 米勒7歲兒穿球衣回敬

NBA／溫馨！柯瑞手比31致敬前輩 米勒7歲兒穿球衣回敬
NBA／厄文找阿德巴約換球衣 保全盯防疫「衝上來拆開」

NBA／厄文找阿德巴約換球衣 保全盯防疫「衝上來拆開」
澳洲防疫相對成功 仍將在2月開打疫苗

澳洲防疫相對成功 仍將在2月開打疫苗
桑德斯「路人阿伯」迷因太紅 加國總理借用宣傳防疫

桑德斯「路人阿伯」迷因太紅 加國總理借用宣傳防疫

熱門新聞

甘東蘭穿著火辣，卻也因此惹來非議。 圖擷自甘東蘭YouTube

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

2021-01-21 08:47
加拿大籍華裔毒梟謝志樂（Tse Chi Lop，音譯）已在荷蘭被捕。他據稱是亞洲最大犯罪組織首腦，也是全球頭號通緝犯之一。路透

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

2021-01-24 10:25
巴西飛機空難，罹難者包括飛行員華格納(圖上左起)、28歲後衛諾埃、27歲門將魯納爾、(圖下左起)23歲左後衛普萊斯德斯、帕爾馬斯足球俱樂部32歲主席梅拉和中場莫利納里。（擷取自Instagram）

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

2021-01-25 07:55
德國畫報爆料，瓦吉拉隆功正式將妮娜提升為第二王后，儀式就排定在詩妮娜過36歲生日的26日，等於當成生日大禮。美聯社

宮廷劇續集！泰王冊封詩妮娜「第二王后」 還打傷妹妹

2021-01-26 21:59
英國桑莫塞特的伊奧維頓皇家海軍航空站，太陽報21日頭版頭條踢爆一名飛機技師將疑似中國間諜的亞裔女子秘密帶進海軍基地，還把人藏進寢室衣櫃長達2周時間。畫面翻攝：The Sun

亞裔女藏英海軍基地寢室衣櫃達2周 小報疑中國使美人計

2021-01-22 16:52
伊朗最高領袖哈米尼的推特帳號今天上傳一張貌似美國前總統川普的照片，正打著高爾夫球，且顯然已遭無人機鎖定。推文誓言要為美軍無人機狙殺的伊朗軍事最高指揮官報仇。取材自推特

被鎖定？伊朗領袖貼出似川普照片 以空中攻擊角度拍攝

2021-01-22 07:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年
因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…