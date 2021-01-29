她回家見煮一半雞塊 驚覺陌生人「寄生」天花板

澳洲一名三個孩子的母親發現家中的安全攝影機莫名故障，提早回家後才驚覺有陌生人住在天花板和屋頂的隔層中。（取材自鏡報）

陌生人住在自家天花板好幾個星期，竟還囂張到廚房煮雞塊！日前澳洲 一名三個孩子的母親發現家中的安全攝影 機莫名故障，起初還不以為意，直到提早回家後才驚覺天花板裡出現莫名騷動，並發現通往天花板的小門被打開，證明有陌生人住在天花板和屋頂的隔層中。

據英國 每日郵報報導，澳洲昆士蘭（Queensland）一名名叫莫妮卡·格林（Monica Green）的女子，近日發現位在羅克漢普（Rockhampton）的家有些不尋常的地方，一開始她以為是自己沒有把小孩的玩具收好，但直到因為生病而提早回家後才發現，自家的後門竟莫名地敞開，室內的電視和空調也都開著，就連廚房的爐子上還有煮到一半的雞塊，看到這樣的場景讓她嚇得直呼「我感到被侵犯了！」

莫妮卡表示，她覺得自己的個人空間被入侵，並感到驚恐、害怕。事發後她立刻報警，警方也隨即介入調查，由於莫妮卡習慣將每日行程寫在家中的白板上，因此警方懷疑，嫌犯有可能按照莫妮卡一家的作息時間到她家天花板中休息，「嫌犯往往會從一個住所遷移到另一個住所」。

莫妮卡的丈夫認為嫌犯很可能通過竊取鑰匙進入屋內，警方也發現天花板的部分孔蓋被打開，可以證明確實有陌生人入侵。在事發後的幾週，莫妮卡提到她一直生活在恐懼中，生怕如果自己不在家時，嫌犯會傷害無辜的孩子。目前警方已從現場搜集相關證據，全案仍在進行調查中。