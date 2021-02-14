蘑菇會跑、金幣會轉…大阪任天堂世界 虛實互動超有趣

大阪環球影城(USJ)全新園區「超級任天堂世界」，虛實完美結合，讓人意猶未盡。(中央社)

大阪觀光 名勝「日本 環球影城」（USJ）有個全新園區「超級任天堂 世界」（Super Nintendo World ），逼真造景搭配感應能量手環，蒐集金幣與鑰匙，虛實完美結合，讓人意猶未盡。

中央社報導，「超級任天堂世界」主題園區原定今年2月4日開幕，由於日本疫情情況嚴峻，已兩度宣布開幕延期。這是全球首座以任天堂角色為主軸設計的遊樂園。

園區主打口號「WE ARE MARIO 」，藉由能量手環「敲磚塊集金幣」，讓遊客在逼真的電玩世界裡盡情互動，彷彿成為超級「瑪利歐」。

據報導，遊客也可以利用下載App互動軟體，連線能量手環記錄遊戲過程中所蒐集的金幣、鑰匙或彩蛋，與他人的數據一較高下。電玩世界中經典的「拉霸機」也勾起復古回憶。

「任天堂」園區裡不僅蘑菇會跑、金幣會轉、食人花會張嘴、還有會壓人的巨石，讓大人、小孩盡情釋放，置身於逼真的電玩世界。

另外，「大魔王庫巴的城堡」中如同電玩裡面的水管，通過層層考驗抵達「瑪利歐卡丁車世界」，戴上AR 眼鏡後乘坐卡丁車，結合最先進影音效果技術，透過眼鏡看到的虛實景致超逼真。

將AR擴增實境技術成熟應用「虛實結合」作法，是「超級任天堂世界」主要特色，除觸控螢幕互動遊戲外，AR望遠鏡欣賞任天堂真實世界，也窺見飛在空中長了翅膀的虛擬「問號磚」及「耀西」。