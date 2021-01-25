我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區加護空床率回升至23% 有望解封？

CDC：疫苗不足的情況 會持續到3月底

泰國漁夫撿到鯨魚嘔吐物 市價高達29萬元

聯合新聞網
一名泰國漁夫撿到一個7公斤「鯨魚嘔吐物」，市價高達21萬英鎊。（取材自MailOnline）
一名泰國漁夫撿到一個7公斤「鯨魚嘔吐物」，市價高達21萬英鎊。（取材自MailOnline）

泰國20歲漁夫馬哈潘（Chalermchai Mahapan）日前在海邊撿到一個7公斤的塊狀物，經查發現是鯨魚嘴巴吐出來的分泌物，市價高達21萬英鎊（約29萬美元）。

英國每日郵報（Daily Mail）報導，馬哈潘當天出海捕魚，因天候不佳提早停船上岸。當他停船靠岸時，看到海浪將一個白色塊狀物體推向沙灘，起先他認為這只是塊普通的石頭，但仔細觀察後懷疑這個物體可能價值不斐。

馬哈潘帶著這個神祕的塊狀物諮詢村裡長者，對方告訴他這是「龍涎香」，是從抹香鯨腸道膽管分泌出來的物質。龍涎香有時會漂浮在海中或沖刷到沿海岸，也可能留在鯨魚肚子裡。龍涎香最初的氣味很難聞，但乾燥後會散發持久的香氣，常被拿來做香水。

馬哈潘請實驗室化驗這塊物體，最後證實為龍涎香，目前他以1公斤2萬4500英鎊的售價等待買家上門。馬哈潘說自己很幸運撿到寶，但強調不急著拋售：「仲介會幫我找國際買主。」

報導指出，2016年4月有人在英國撿到1.57公斤的龍涎香，最後以5萬英鎊售出。同年11月3個阿曼漁夫發現80公斤重的龍涎香，最後以220萬5942英鎊售出。

泰國漁夫撿到的「鯨魚嘔吐物」，重7公斤。（取材自MailOnline）
泰國漁夫撿到的「鯨魚嘔吐物」，重7公斤。（取材自MailOnline）

英國 美元 泰國

上一則

澳洲前軍人為找回走失愛貓 全副武裝闖收容所

下一則

南非17歲男孩用廢金屬造汽車 真的能上路

延伸閱讀

一夕致富！他撿到「鯨魚嘔吐物」 市價高達29萬美元

一夕致富！他撿到「鯨魚嘔吐物」 市價高達29萬美元
泰國想當疫情「避難天堂」但沒人去…不如馬爾地夫

泰國想當疫情「避難天堂」但沒人去…不如馬爾地夫
洛縣新冠確診 醫護占3成 醫院人力吃緊

洛縣新冠確診 醫護占3成 醫院人力吃緊
泰國疫情升溫！智庫：今年經濟比去年糟 政局持續混亂

泰國疫情升溫！智庫：今年經濟比去年糟 政局持續混亂

熱門新聞

甘東蘭穿著火辣，卻也因此惹來非議。 圖擷自甘東蘭YouTube

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

2021-01-21 08:47
圖為中國武漢的新冠肺炎加護病房。（路透）

研究：新冠重症痊癒者 每8人就有1人在5個月內死亡

2021-01-18 05:07
男子托洛奇科去年跟情趣娃娃結婚。 圖／取自yurii_tolochko IG

男與情趣娃娃結婚 妻送修他跟奇怪物體「外遇」

2021-01-18 07:02
加拿大籍華裔毒梟謝志樂（Tse Chi Lop，音譯）已在荷蘭被捕。他據稱是亞洲最大犯罪組織首腦，也是全球頭號通緝犯之一。路透

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

2021-01-24 10:25
南韓美食主播Hamzy日前稱「泡菜是韓國的」，引起中國網友不滿，指辱華而遭到中方經紀公司解約。新浪微博

「泡菜是韓國的」...南韓吃播正妹被控辱華 先道歉後變臉 遭中方解約

2021-01-19 06:16
一項印度研究發現，素食者和O型血的人血清抗體陽性率較低，代表他們比較不容易感染新冠肺炎。(Photo by Louis Hansel @shotsoflouis on Unsplash)

印度研究：素食者和O型血人染新冠肺炎機率較低

2021-01-18 10:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復

川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復
拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購

拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購
亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判
「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先
陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點