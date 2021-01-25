泰國漁夫撿到鯨魚嘔吐物 市價高達29萬元

一名泰國漁夫撿到一個7公斤「鯨魚嘔吐物」，市價高達21萬英鎊。（取材自MailOnline）

泰國 20歲漁夫馬哈潘（Chalermchai Mahapan）日前在海邊撿到一個7公斤的塊狀物，經查發現是鯨魚嘴巴吐出來的分泌物，市價高達21萬英鎊（約29萬美元 ）。

英國 每日郵報（Daily Mail）報導，馬哈潘當天出海捕魚，因天候不佳提早停船上岸。當他停船靠岸時，看到海浪將一個白色塊狀物體推向沙灘，起先他認為這只是塊普通的石頭，但仔細觀察後懷疑這個物體可能價值不斐。

馬哈潘帶著這個神祕的塊狀物諮詢村裡長者，對方告訴他這是「龍涎香」，是從抹香鯨腸道膽管分泌出來的物質。龍涎香有時會漂浮在海中或沖刷到沿海岸，也可能留在鯨魚肚子裡。龍涎香最初的氣味很難聞，但乾燥後會散發持久的香氣，常被拿來做香水。

馬哈潘請實驗室化驗這塊物體，最後證實為龍涎香，目前他以1公斤2萬4500英鎊的售價等待買家上門。馬哈潘說自己很幸運撿到寶，但強調不急著拋售：「仲介會幫我找國際買主。」

報導指出，2016年4月有人在英國撿到1.57公斤的龍涎香，最後以5萬英鎊售出。同年11月3個阿曼漁夫發現80公斤重的龍涎香，最後以220萬5942英鎊售出。