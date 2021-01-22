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泰國將徵入境觀光費 每人須付300泰銖「保護費」

綜合報導
泰國將對入境的外國旅客徵收每人約300泰銖的入境觀光費，收入將用來發展泰國的旅遊產業鏈，並提供旅客旅遊期間安全保護。圖為曼谷蘇凡納布機場。（歐新社）
泰國將對入境的外國旅客徵收每人約300泰銖的入境觀光費，收入將用來發展泰國的旅遊產業鏈，並提供旅客旅遊期間安全保護。圖為曼谷蘇凡納布機場。（歐新社）

新冠肺炎疫情重挫旅遊業，泰國將對入境的外國旅客徵收每人300泰銖（約9.9美元）的入境觀光費，收入將用來發展泰國的旅遊產業鏈，並提供旅客旅遊期間安全保護。

中央社報導，泰國國家觀光政策委員會（National Tourism Policy Committee）昨天通過觀光暨體育部提案，未來入境泰國的旅客每人將徵收300泰銖的入境觀光費。

入境觀光費收入將挹注在觀光暨體育部管理的旅遊基金，用來重建和發展泰國的旅遊產業鏈，並提供旅客旅遊期間的安全保護。

這是泰國20年國家戰略計畫的一部分，政府各單位必須想辦法增加收入，以維持和穩定國家經濟發展。

國家觀光政策委員會通過這項政策後，觀光暨體育部將研擬收費方式和細節，等政策公布在王室公報（Royal Gazette）後正式生效。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，觀光暨體育部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，300泰銖中約34泰銖會用於旅客保險，旅客受傷或生病費用將由保險涵蓋，皮帕預估，今年抵泰的旅客人次約可以達到1000萬。

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