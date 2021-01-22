泰國將徵入境觀光費 每人須付300泰銖「保護費」
新冠肺炎疫情重挫旅遊業，泰國將對入境的外國旅客徵收每人300泰銖（約9.9美元）的入境觀光費，收入將用來發展泰國的旅遊產業鏈，並提供旅客旅遊期間安全保護。
中央社報導，泰國國家觀光政策委員會（National Tourism Policy Committee）昨天通過觀光暨體育部提案，未來入境泰國的旅客每人將徵收300泰銖的入境觀光費。
入境觀光費收入將挹注在觀光暨體育部管理的旅遊基金，用來重建和發展泰國的旅遊產業鏈，並提供旅客旅遊期間的安全保護。
這是泰國20年國家戰略計畫的一部分，政府各單位必須想辦法增加收入，以維持和穩定國家經濟發展。
國家觀光政策委員會通過這項政策後，觀光暨體育部將研擬收費方式和細節，等政策公布在王室公報（Royal Gazette）後正式生效。
曼谷郵報（Bangkok Post）報導，觀光暨體育部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，300泰銖中約34泰銖會用於旅客保險，旅客受傷或生病費用將由保險涵蓋，皮帕預估，今年抵泰的旅客人次約可以達到1000萬。
上一則
日男除雪苦中作樂 造雪屋享受「單人露營」
下一則
FB留言