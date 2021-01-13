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最大反對派走了 歐盟整合利多？

記者李京倫／綜合報導
去年聖誕節一大早，歐盟英國脫歐首席談判代表巴尼耶（中）就帶著前一天與英國談成的雙邊貿易協議文本給27個成員國大使觀看，厚達1000多頁。（路透）
去年聖誕節一大早，歐盟英國脫歐首席談判代表巴尼耶（中）就帶著前一天與英國談成的雙邊貿易協議文本給27個成員國大使觀看，厚達1000多頁。（路透）

英國脫歐可以擺脫歐盟的束縛，但從另一方面來說，歐盟似乎也自由了。在歐盟中，英國是僅次於德國的第二大經濟體，也是法國之外唯一擁有核武的國家，卻也是反對歐盟整合的最重要國家。

疫情紓困 沒英國更容易

主張歐盟加強整合的陣營認為，英國脫歐是個機會。去年7月歐盟27國領袖在峰會上通過總額7500億歐元（約1兆175億美元）的紓困案，利用歐盟的良好信用評等從金融市場舉債融資，協助受到新冠肺炎疫情重創的成員國提振經濟。整合陣營認為，這顯示了沒有英國阻撓，歐盟能有多大成就。

法國教授法蘭克曾著書討論英國與歐盟不算友好的關係，他在受訪時說：「要是英國在場，我們根本不會討論紓困，他們會直接說『不行』。」

曾是歐洲議會議員、目前擔任比利時智庫「歐洲政策中心」訪問學人的英國人杜夫，主張歐盟深度整合，他說：「這次紓困相當於歐盟共同財政政策，這是從未有過的。」

當時自稱為節儉國家的荷蘭、瑞典、丹麥、奧地利與芬蘭，反對歐盟共同舉債，要是英國與會，這些國家最大的支持者會是英國。不過，就在向來反對歐盟共同舉債的德國被法國說服之後，節儉國家沒了依靠，只好妥協。

從這個角度來說，英國脫歐會讓法國總統馬克宏更能夠推動歐洲整合。

但從另一方面來說，一些小成員國失去英國聲援之後，將必須鼓起更大勇氣，向歐盟兩強德國與法國表達反對意見。

比利時智庫「歐洲研究中心」愛爾蘭籍研究員德瑞亞說，「我們的情況勢必會更糟」，愛爾蘭、節儉國家和東歐成員國可能得對上德、法和同陣營的義大利與西班牙。愛爾蘭可能會因為企業稅率相當低而被要求調高，荷蘭與瑞典可能被要求多付成員國會費。

自主安全 歐洲戰略浮現

英國脫歐，還會讓歐盟更容易產生獨立自主的安全政策。英國與法國一樣，是聯合國安全理事會常任理事國，但在身為歐盟成員國時期，英國的安全政策重心放在「北約」與「和美國保持密切關係」。法國前資深外交官、現任卡內基歐洲基金會高級研究員維蒙說：「英國從不樂見歐洲有自主的安全戰略，英國脫歐之後，歐洲整體防禦戰略將開始浮現。」

英國 歐盟 脫歐

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